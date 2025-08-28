L’Acústica més ambiciosa aspira a reunir fins diumenge uns 120.000 espectadors a Figueres
Oques Grasses fa el ple i estrenarà el nou escenari de pagament al recinte firal davant 20.000 persones
La ciutat reforça el dispositiu especial pel certamen: tindrà un 341 efectius, un 80% més que fa un any, i detectors de metall
Figueres enceta avui un festival Acústica que confia atreure uns 120.000 espectadors fins diumenge: als 100.000 dels darrers anys que espera repetir s'hi sumen els 20.000 que han exhaurit les entrades per al nou escenari de pagament del certamen al recinte firal. Amb el ple ja garantit, Oques Grasses seran els encarregats d’estrenar dissabte el nou Acústica Figueres Arena, un dels epicentres del festival juntament amb la Rambla, que aquests dies acollirà actuacions d’artistes com Lax’n’busto, Figa Flawas, Mushka o Ja T’ho Diré per a un màxim de 10.500 persones a la vegada.
La principal novetat d’aquesta edició és el Figueres Acústica Arena, un espai per a 20.000 espectadors pensat per acollir grans gires que, segons l’organització, no podria assumir ni el festival ni la ciutat. El penúltim concert d’Oques Grasses aquest any suposarà l’estrena d’aquest escenari, el més gran de les comarques gironines.
Pel que fa a la resta de la programació, els tres escenaris gratuïts -plaça Catalunya, la Rambla i la plaça de la Palmera- acolliran una trentena d’actuacions. Els Catarres protagonitzaran avui el concert inaugural, mentre que divendres Figa Flawas i el darrer concert de Lax’n’busto al Principat de la gira actual amb Pemi Fortuny posaran a prova el dispositiu de seguretat de la Rambla.
Com és habitual en els darrers anys, l’escenari principal del centre manté el topall d’aforament de 10.500 assistents. S’hi podrà accedir per vuit entrades, i quan s’hagi arribat al màxim, els vigilats de seguretat privada i controladors d’accessos impediran el pas de més gent al recinte. Els veïns i els hostes dels hotels de la Rambla podran entrar des dels punts de control dels carrers Girona i Vilafant.
Doctor Calypso, Ginestà, Doctor Prats, Suu o Maria Jaume són alguns dels artistes que actuaran de franc al festival. També torna l’Acustiqueta en horari diürn amb les actuacions de l’Orquestra Di-versiones, El Pony Menut i Orquestra Maribel Kids.
Més efectius de seguretat
Pel que fa al dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja, s’ha reforçat amb un 80% més d’efectius. Si el 2024 tenia 190 integrants, enguany s’arribarà a les 341 persones distribuïdes als quatre escenaris. A més, els agents de la Guàrdia Urbana portaran detectors de metalls.
El dispositiu de seguretat estarà coordinat per 35 agents de la Guàrdia Urbana, un centenar de Mossos d’Esquadra i 20 voluntaris de Protecció Civil. A aquests s’hi afegeixen els 170 professionals de seguretat privada contractats pel festival: 96 es dedicaran a seguretat, 59 al control dels accessos i una quinzena per als aparcaments excepcionals del recinte firal, dissabte.
D’altra banda, 16 treballadors de Fisersa s’ocuparan del servei de neteja viària.
Els agents de la Guàrdia Urbana estrenaran durant l’Acústica detectors portàtils de metalls, especialment pels principals punts d’accés als concerts.
A més, a la plaça Doctor Ernest Vila (Font Lluminosa) hi haurà el Centre de Comandament Avançat un punt de coordinació policial i emergències, a més del Punt Lila. També n’hi haurà un altre al Figueres Acústica Arena el dissabte.
A tots els escenaris hi haurà espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda.
Pel que fa a l’aparcament, segons l’Ajuntament entre el centre i el recinte firal hi ha prop de 3.500 places d’estacionament públic. Excepcionalment, per l’Acústica 2025 i per la Vuelta s Ciclista’han habilitat cinc aparcaments amb prop de 2.000 places: quatre terrenys a la zona del recinte firal (entre l’estació depuradora i el Wine Palace; al Clos de Fires, on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu; a l’interior de la plaça Europa –on antigament se celebrava l’Embarraca’t- i al costat de la mateixa plaça Europa amb C/ Itàlia, a la deixalleria) i un aparcament a la zona del Parc de les Aigües, al terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins.
