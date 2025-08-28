El primer Temporada Alta de Narcís Puig: reconeixible, però més sensible a nous talents i públics
La 34a edició oferirà 92 espectacles amb Ostermeier, Marthaler, Liddell, Warlop i Cirque Éloize com a noms forts
El festival, que se celebrarà del 18 de setembre al 12 de desembre, també comptarà amb Patti Smith, Gabriel Calderón, Marina Otero i Romina Paula
Una programació internacional de primer nivell amb vells coneguts de la casa com Thomas Ostermeier i Christoph Marthaler; suport a la creació més trencadora impulsant els nous espectacles d'Angélica Liddell i Miet Warlop i una important representació del bo i millor de l'escena catalana amb Josep Maria Miró, Agrupación Señor Serrano o La Veronal: el festival Temporada Alta obre una nova etapa amb el relleu a la direcció artística després de tres dècades, però continua sent Temporada Alta. La 34a edició, la primera amb Narcís Puig com a director artístic en substitució de Salvador Sunyer, manté l'essència que ha posicionat el festival com una referència dins i fora del país i les xifres de vertigen de sempre: 92 espectacles -setze internacionals, vint-i-dues coproduccions i vint-i-vuit estrenes, setze de les quals absolutes- repartits en vuit municipis entre el 18 de setembre i el 12 de desembre.
Amb un pressupost que es manté en els 3 milions d'euros, la setmana vinent posa a la venda més de 62.000 entrades per a, de moment, 145 funcions en 22 escenaris diferents. Però, números a banda, en la seva primera programació, Puig -que, recordem-ho, ha estat la mà dreta de Sunyer durant 15 anys- comença estirant fils que, confia, marcaran el futur del festival sense renunciar a les marques de la casa: l'escena forana, la creació contemporània i l'autoria catalana. Entre les línies de treball en què Puig vol aprofundir en els darrers anys hi ha la implicació en cada vegada més projectes i coproduccions internacionals; el suport a joves creadors i l'aproximació a nous públics, amb iniciatives com el retorn de Llibràlegs a les biblioteques o un cor comunitari a Salt.
Així, assegura Puig, es mantindran les "formes clares i definides" dissenyades per Sunyer, però el festival buscarà consolidar la participació en espais per internacionalitzar la feina dels creadors catalans; ser especialment sensible al treball d'artistes menors de 35 anys i acostar-se a col·lectius poc habituals a les platees dels teatres.
Inauguració amb Hamlet
Thomas Ostermeier serà l'encarregat d'inaugurar el festival amb un espectacle clau en el teatre europeu contemporani, la seva versió de Hamlet, que torna Catalunya disset anys després.
Temporada Alta també acollirà l'Estrena a l'Estat de Le sommet de Christoph Marthaler, i el nou espectacle de Cirque Éloize, Id evolution. Pel que fa als nous noms a tenir en compte, hi ha Galin Stoev, amb la producció búlgara The Hague, una fantasia política amb un hipotètic judici a Putin com a teló de fons, o la belga Miet Warlop, que signa Inhale Delirium Exhale, una de les coproduccions internacionals del festival.
El sempre potent teatre llatinoamericà estarà representat amb vuit propostes a càrrec, entre d'altres, de Marina Otero (El oficio de morir), Romina Paula (Sombras, por supuesto) o Conchi León (Cachorro de León). També de Gabriel Calderón, que a Ai! La misèria ens farà feliços, una de les produccions del festival, es retroba amb Joan Carreras després de l'èxit d'Història d'un senglar.
L'estrena de Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir, amb què Angélica Liddell farà matinar el públic del festival per veure a trenc d'alba el final de la seva trilogia funerària, serà la punta de llança de Big Bang, el cap de setmana per a programadors. Se celebrarà del 20 al 23 de setembre, amb una desena de muntatges a càrrec d'artistes com Agrupación Señor Serrano (Historia del amor), Roser López Espinosa (Cèl·lula #6: Faula), Lorena Nogal (Picassa) o La Mula (Manual para seres vivos).
Pel que fa al suport a la creació, durant la tardor es veuran a Girona i Salt fins a dinou muntatges coproduïts pel festival amb altres equipaments o companyies catalanes, amb noms com Mal Pelo, Cor de Teatre o Marta Barceló. Entre les estrenes, alguns dels joves talents amb més projecció al teatre català, com La Moukhles & Sentis (Abecedari), Bàrbara Mestanza (Tallar-se el peu amb una motoserra) o Mos Maiorum (Nosaltres els sense nom).
Les darreres obres de Jordi Casanovas, Josep Maria Miró per partida triple, La Calòrica, La Veronal o Francesc Cuéllar despunten en la seixantena d'espectacles d'autoria catalana del cartell. D'aquests, n'hi ha una vintena amb artistes gironins.
Seguint l'estela dels darrers anys, el festival programa lectures dramatitzades -a càrrec de David Verdaguer i Elisabet Casanovas, posant veu a Oscar Wilde i Anaïs Nin, respectivament- i torna a la catedral de Girona, aquest cop combinant poesia i veu amb Nora Navas i The Rest Project.
Com sempre, la música tindrà un paper destacat en les dotze setmanes d'activitat del festival. Arrencarà Patti Smith amb dues nits a l'Auditori de Girona, i comptarà amb Crystal Fighters, el Chicago Mass Choir i Mushka i Rigoberta Bandini, amb el repte d'omplir el Palau de Fires de Girona.
La programació de Temporada Alta es completa el programa educatiu A Tempo. En referència al Flaix de Tardor - BCN, un nou cicle impulsat per Bitò en sis teatres de Barcelona amb figures com Alain Platel o Toni Servillo, Puig ha remarcat que és un projecte "independent" del festival, amb un pressupost diferenciat i que "no treu cap espectacle a Girona".
La venda preferent d'entrades comença el 2 i 3 de setembre i el 4 s'obre al públic general.
