«Sento que estic molt còmoda en el pop i em quedaré arrelada aquí»

Aquest dissabte la cantant Suu pujarà per tercera vegada a un escenari del Festival Acústica. Després d’haver passat per la plaça Catalunya i el Claustre de l’Institut Ramon Muntaner, la barcelonina actuarà a la plaça de la Palmera, a les 22:45 h, per presentar-hi Material sensible, el seu últim treball.
El passat mes de febrer va publicar Material sensible, el seu quart àlbum. Quina ha sigut la rebuda?
La veritat és que no ens en podem queixar gens, estem contents amb la rebuda. Al final fer un quart àlbum és una feina complicada perquè hi ha molta gent que ja et coneix i has de mirar d’innovar i penso que ho hem aconseguit. És un disc amb molt de pop, però en el qual jugo amb sons nous, amb aquest neoindie que està molt a l’avantguarda.
Com descriuria aquest nou àlbum?
Crec que és un disc de pop, en què s’ha tingut molta més cura pel que fa a la literatura de les cançons perquè tingui molt més pes el contingut. I sento que és un disc amb força material sensible.
De fet, Material sensible també és el títol de la cançó que obre el disc i fa una mica el resum del que s’hi pot trobar.
Sí, ja estava pensat que fos el primer tema del disc perquè s’assembla molt a una carta de presentació. A més, marca un estil diferent del que havíem fet fins ara.
Com a curiositat, en aquest quart àlbum ha comptat amb fins a sis productors diferents. Què li ha aportat aquesta varietat?
En els altres discs m’havia casat amb un sol productor per fer-lo sencer i, tot i que això també és interessant, tenia ganes de provar amb gent nova. Durant aquests últims anys he conegut molta gent que admiro molt, amb qui tenia ganes de treballar i s’ha gestat així. Anava treballant les cançons amb diferents persones, crec que tothom ha pogut gaudir del disc i ha entès que el disc era una cosa col·lectiva. I tampoc han volgut marcar el seu estil, sinó que l’estil Suu era el que havia de predominar i crec que així s’ha reflectit en la feina de tothom.
Un dels productors és en Gerard Giner, membre del grup Èxtasis, i amb ell ha fet l’única col·laboració del disc, Me siento mejor.
En Gerard és el meu millor amic i em semblava molt coherent que l’única col·laboració del disc fos d’una persona que realment havia participat en la seva creació des del principi. És una cançó que teníem plegats, que no sabíem quan publicar-la, i estem molt contents d’haver-ho fet.
Han passat tres anys des de la publicació de Karaoke, que era el seu tercer disc. Com ha evolucionat en aquest temps?
Han canviat moltes coses. Al final vaig començar a fer música molt aviat i tot i que ja faci vuit anys que visc d’això, encara estic aprenent dia a dia. Sento que he trobat un so, però vull continuar investigant. Evidentment, em sento una persona totalment diferent de la que era quan vaig fer Karaoke i també molt més casada amb el pop i amb menys por de dir-ho, abraçar-lo, i treure’n el màxim suc possible.
Ara que parla del pop, sembla que dins del nou panorama musical sigui de les poques que hi aposten públicament.
És cert que sembla que tothom puja fent música urbana, però realment tothom està fent pop. No s’està innovant en les estructures de les cançons, es fa estrofa, estrofa, pont, tornada, estrofa..., seguint el patró clàssic del pop dels Beatles, el qual s’ha repetit milions de vegades, encara que es vesteixi amb música més pròpia de Sud-amèrica. Sento que estic molt còmoda en aquest estil i em quedaré arrelada aquí, malgrat que pugin coses noves.
Abans, deia que havia començat molt aviat a fer música. Té la sensació que l’hem vist créixer i evolucionar en directe als escenaris?
Totalment és així. Des dels primers temes se m’ha vist com em vaig fent gran. Suposo que passa amb tots els artistes, però com que vaig començar més jove sembla que es veu més. Espero que a la gent li arribi positivament aquesta evolució.
Potser també hi ha ajudat que la majoria de les lletres siguin autobiogràfiques.
Sí, això és cert. Ara bé, soc molt autobiogràfica, però empatitzant amb la vida dels altres. Així també s’hi poden veure reflectits en alguna situació viscuda.
L’any passat va fer la gira A solas, en què anava sola actuant a diferents ciutats de l’estat. Com va ser l’experiència de recórrer en solitari aquestes sales?
Em venia molt de gust. Em sento molt còmoda en aquest format, que és diferent, que és mig monòleg, mig concert... més xerrameca, i com que m’encanta ho tornaré a fer en algun moment.
Quin format prefereix, amb la banda o sola?
A mi m’agrada cantar. La veritat és que mentre ho pugui fer tot em va bé, ja sigui amb la banda, sola, en un karaoke o on sigui. L’important és que hi hagi públic que ho vulgui escoltar.
També l’any passat va poder actuar amb La Oreja de Van Gogh, una de les seves bandes referents. Com va ser l’experiència?
Doncs va ser molt gros. El que va passar és que vam coincidir a alguns festivals i jo, que tinc més morro que esquena, sempre m’apropava a parlar amb ells. Vam forjar un vincle molt bonic, sobretot amb el guitarrista i la Leire. Aleshores vam coincidir a un concert a la Tarraco Arena, jo els obria el show, i em van proposar pujar a cantar i va ser un somni fet realitat. Els ho agrairé sempre.
Tornant cap a l’actualitat. Fa poc més d’un mes, va publicar Tan clar, que no s’inclou en el disc. La sentirem a Figueres?
Per descomptat. És una cançó d’amor a estar vius. Sempre parlo d’enamorar-se d’algú, però m’oblido d’estar enamorada del més important que és la vida, tot i que sembli molt hippie.
L’hem vist moltes vegades als escenaris de l’Alt Empordà. Com és el públic de la comarca?
Sincerament, crec que és dels millors públics que hi ha a Catalunya. A Barcelona són molt guais, però tots els que esteu al nord sento que esteu sempre amb moltes ganes de cantar i donar-ho tot. Les vegades que he vingut per l’Escala, Figueres, Roses, Girona... són públics molt fidels que es nota que són presents al concert. Tinc moltes ganes de venir.
Dissabte actua a l’Acústica per tercera vegada. Com serà aquest concert?
Hi repassarem els quatre àlbums, fent més èmfasi en l’últim perquè és el que em ve més de gust cantar ara mateix. Però farem repàs de tots perquè pugui venir gent que ens conegui i gent que ens pugui descobrir a Figueres, però segur que qui vingui s’ho passarà bé i gaudirem tots plegats.
