La Diverbeach arrasa sota la pluja
Ni la pluja ni el vent van poder frenar ahir l’onzena edició de la Diverbeach en una platja de Sant Antoni de Calonge tenyida de color llimona i paraigües per més de 15.000 persones
L’Orquestra Di-Versiones ho va tornar a fer, i aquesta vegada, amb el mèrit d’aconseguir-ho sota la pluja.. La Diverbeach va tornar a arrasar a Sant Antoni de Calonge malgrat el quart d’hora que el mal temps va fer la guitza al principi del concert, i que va tornar a aparèixer ja a la recta final prop de les nou del vespre. Milers de persones, segons les primeres estimacions entre 15.000 i 20.000 tot i que més que la festa per acomiadar l’estiu, semblava que s’acabés la tardor, van tornar a conquerir Sant Antoni en la recta final de les vacances.
Des de primera hora de la tarda el passeig del municipi i la platja van ser un formiguer on es van anar reunint els seguidors del grup, d’edats entre els 0 i els 99 anys, en un ambient festiu i, aquest cop, tenyint-ho tot amb el color llima llimona, que era el leitmotiv escollit per la banda. Primer van actuar Litus al cub i poc abans de tres quarts de vuit del vespre ho va fer l’Orquestra Di-Versiones, amb el xou que estan rodant aquest estiu, el mateix que van estrenar al Palau de Fires per celebrar el vintè aniversari la primavera passada. D’aquesta manera es va tornar a passar de Raphael, Nino Bravo i Perales a Paulina Rubio, Mecano o Europe amb la mateixa naturalitat amb la que el públic celebrava les últimes hores de les vacances... sense perdre de vista als núvols que anaven i venien i amenaçaven amb nous ruixats en qualsevol moments.
Quan Litus al cub va començar a les 18h la seva actuació el cel, negre, amenaçava, i el vent més que la festa de finals d’estiu semblava que volia acomiadar la tardor. Però milers de seguidors anaven omplint la platja, aliens al mal temps.
A les 19.35h just quan començava Di-Versiones, mentre sonava Ni tú ni nadie, d’Alaska y Dinarama, un ruixat va caure amb força a la platja. El grup, però, va decidir seguir i molts fans es van quedar a la sorra, continuant amb la festa, mentre altres buscaven refugi a prop, al passeig o a les voltes de la plaça Catalunya. En un quart d’hora la pluja va amainar i la Diverbeach va seguir amb relativa normalitat i en un ambient festiu, com és habitual.
Sobre les 21h va tornat a aparèixer la pluja amb intensitat però la Diverbeach ja havia triomfat per onzena vegada. Segons les primeres estimacions va reunir entre 15.000 i 20.000 persones tot i el mal temps. En aquesta recta final i mentre sonava la clàssica The final countdown d’Europe, un petit castell de focs disparat des de l’espigó Costa Brava, tot i la pluja, servia per acomiadar la festa. El juliol passat el mal temps ja va obligar a ajornar el concert de l’Orquestra Di-Versiones a Calonge. Ahir la pluja no va poder amb la Diverbeach, en plena festa de Sant Antoni, i amb la platja tenyida de color llimona... i paraigües.
