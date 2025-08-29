La Diverbeach pot amb la pluja i el vent
L'espectacle s'ha celebrat malgrat el quart d'hora que el temps ha fet la guitza
L'Orquestra Di-Versiones ho ha tornat a fer. La Diverbeach, que aquest any s'ha celebrat malgrat el quart d'hora que el temps ha fet la guitza al principi del concert, ha tornat a reunir milers de persones a la platja de Sant Antoni amb l'objectiu d'acomiadar les vacances. Des de primera hora de la tarda el passeig del municipi i la platja han sigut un formiguer on s'han anat reunint els seguidors del grup, d'edats entre els 0 i els 99 anys, en un ambient festiu i, aquest cop, tenyint-ho tot amb el color llima llimona, que era el leitmotiv escollit per la banda. Primer han actuat Litus al cub i poc abans de les vuit del vespre ho ha fet l'Orquestra Di-Versiones, amb el xou que estan rodant aquest estiu, el mateix que van estrenar al Palau de Fires per celebrar el vintè aniversari la primavera passada. D'aquesta manera s'ha tornat a passar de Raphael, Nino Bravo i Perales a Paulina Rubio, Mecano o Europe amb la mateixa naturalitat amb la que el públic celebrava les últimes hores de les vacances.
Quan Litus al cub ha començat a les 18h la seva actuació el cel, negre, amenaçava, i el vent més que la festa de finals d'estiu semblava que volia acomiadar la tardor. Però milers de seguidors anaven omplint la platja, amb un ull al cel i l'altre a l'escenari.
A les 19.35h just quan començava Di-Versiones, un ruixat ha caigut amb força a la platja. El grup, però, ha decidit seguir i molts seguidors s'han quedat a la platja mentre altres buscaven refugi a prop. En un quart d'hora el ruixat ha amainat i la Diverbeach ha seguit amb relativa normalitat i en un ambient festiu, com és habitual.
