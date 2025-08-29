Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diverbeach pot amb la pluja i el vent

L'espectacle s'ha celebrat malgrat el quart d'hora que el temps ha fet la guitza

La Diverbeach pot amb la pluja i el vent

La Diverbeach pot amb la pluja i el vent

Veure Galeria

La Diverbeach pot amb la pluja i el vent / Marc Martí

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

L'Orquestra Di-Versiones ho ha tornat a fer. La Diverbeach, que aquest any s'ha celebrat malgrat el quart d'hora que el temps ha fet la guitza al principi del concert, ha tornat a reunir milers de persones a la platja de Sant Antoni amb l'objectiu d'acomiadar les vacances. Des de primera hora de la tarda el passeig del municipi i la platja han sigut un formiguer on s'han anat reunint els seguidors del grup, d'edats entre els 0 i els 99 anys, en un ambient festiu i, aquest cop, tenyint-ho tot amb el color llima llimona, que era el leitmotiv escollit per la banda. Primer han actuat Litus al cub i poc abans de les vuit del vespre ho ha fet l'Orquestra Di-Versiones, amb el xou que estan rodant aquest estiu, el mateix que van estrenar al Palau de Fires per celebrar el vintè aniversari la primavera passada. D'aquesta manera s'ha tornat a passar de Raphael, Nino Bravo i Perales a Paulina Rubio, Mecano o Europe amb la mateixa naturalitat amb la que el públic celebrava les últimes hores de les vacances.

Quan Litus al cub ha començat a les 18h la seva actuació el cel, negre, amenaçava, i el vent més que la festa de finals d'estiu semblava que volia acomiadar la tardor. Però milers de seguidors anaven omplint la platja, amb un ull al cel i l'altre a l'escenari.

A les 19.35h just quan començava Di-Versiones, un ruixat ha caigut amb força a la platja. El grup, però, ha decidit seguir i molts seguidors s'han quedat a la platja mentre altres buscaven refugi a prop. En un quart d'hora el ruixat ha amainat i la Diverbeach ha seguit amb relativa normalitat i en un ambient festiu, com és habitual.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
  2. Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
  3. Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
  4. L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
  5. Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
  6. On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
  7. Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
  8. Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro

Les millors imatges de la Diverbeach

Les millors imatges de la Diverbeach

'A què convida la casa?': una pregunta que fan molts clients i que ha fet esclatar a un cambrer d'Eivissa

'A què convida la casa?': una pregunta que fan molts clients i que ha fet esclatar a un cambrer d'Eivissa

Torroella tanca una Festa Major de Sant Genís plena de festa i tradició

Torroella tanca una Festa Major de Sant Genís plena de festa i tradició

Quins aliments has de comprar aquest tardor al supermercat? Apunta aquests productes clau

Quins aliments has de comprar aquest tardor al supermercat? Apunta aquests productes clau

El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals

El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals

Compte amb les transferències de pares a fills: què passa si Hisenda descobreix que tens de sobte un diner inesperat

Compte amb les transferències de pares a fills: què passa si Hisenda descobreix que tens de sobte un diner inesperat

L’oposició de Sant Feliu de Guíxols critica les millores en seguretat, habitatge i il·luminació aprovades per l’ajuntament

L’oposició de Sant Feliu de Guíxols critica les millores en seguretat, habitatge i il·luminació aprovades per l’ajuntament

Roca entra en la primera llista de David Gordo

Roca entra en la primera llista de David Gordo
Tracking Pixel Contents