EL 'MONARCA DE LA BISBAL'
Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
Albert Solà va morir de manera sobtada l'any 2022
L'humorista i actor Toni Albà actuarà al restaurant Can Casadellà de Serra de Daró, al Baix Empordà, amb l'espectacle Audiència I-Real en el marc de l'homenatge a Albert Solà, 'El Monarca de la Bisbal'. El gerent de l'establiment, Eduard Casadellà, encapçala aquesta iniciativa arran de la seva sobtada mort l'any 2022.
"L’Empordà plora i recorda amb profund sentiment el nostre estimat monarca, una gran persona molt estimada per tot el poble. Li fem un petit i gran homenatge des del cor, com a mostra del reconeixement i l’afecte que sempre li tindrem", assegura Casadellà.
Sobre el fet de comptar amb la participació del conegut artista en l'homenatge destaca que "la idea era fer-ho amb un to humorístic, una de les seves maneres de ser que tant el caracteritzava, i que mantindrà viva per sempre la seva memòria entre nosaltres".
Albà formarà part de l'acte amb un xou en format monòleg teatral en el qual es posa de nou a la pell d'un personatge habitual del seu repertori, un monarca conegut: Joan Carles I. L’artista proposa un viatge farcit d’ironia i sàtira que gira al voltant d'un dels personatges més polèmics de la realitat social i política.
L'homenatge es durà a terme el pròxim dissabte 13 de setembre, a les 19.30 h. Les entrades anticipades es poden comprar visitant el web fila8.com. Tot seguit, l'acte finalitzarà amb un sopar popular al mateix restaurant.
Albert Solà va defensar que era el primogènit de Joan Carles I durant tota la seva vida. Autor del llibre, El Monarca de la Bisbal, on aporta les proves del seu presumpte origen borbó, va lluitar de forma ininterrompuda per demostrar els seus orígens i la relació de sang que, suposadament, tenia amb el rei emèrit.
Tanmateix, després de reclamar als tribunals el seu dret a tenir-ne una confirmació a través d'una prova de paternitat, la justícia espanyola mai li va permetre comprovar-ho. El seu cas va tenir ressò arreu del món, ja que si es confirmava la seva estirp, seria el fill primogènit del monarca, i per tant successor a la corona, fet que suposaria un problema per a la Casa Reial espanyola.
