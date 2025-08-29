Música
Lluís Castán: "És important sentir que representes l’esperit del teu país, tenim molt a dir i no ens n'hem d'amagar"
Lluís Catán és violinista i amb Judit Bardolet (violí), Miquel Jordà (viola) i Jesús Miralles van iniciar ara fa quinze anys, el 2010, la gran aventura de les seves vides, la que els ha marcat a escala personal i professional: la creació del Quartet Gerhard que aquest dissabte 30 d'agost ofereix un concert al festival Schubertíada de Vilabertran
Cristina Vilà Bartis
Era el 2013, tres anys després de la seva creació, quan el Quartet Gerhard va debutar a la Schubertíada de Vilabertran. El festival, de nou, demostrava confiança plena en el talent jove del país. No anaven errats perquè, des d’aleshores, el Quartet Gerhard ha conreat una trajectòria impressionant a escala internacional. Després d’aquell debut, han retornat en cinc ocasions més. La darrera serà aquest dissabte quan oferiran un programa inèdit a Vilabertran i compartiran escenari amb la soprano Katja Maderer i el pianista Julius Drake.
Recorda aquell debut a la Schubertíada el 2013? Què els va suposar?
Actuar en un festival tan emblemàtic va ser, per a nosaltres, tota una fita. La cosa és que fa tant temps que en tinc un record borrós.
El Quartet Gerhard neix el 2010, fa quinze anys. És una xifra que convida a mirar enrere. Satisfets?
Cert, és una xifra considerable per a un quartet i ja podem mirar enrere amb una mirada una mica més reposada i veure les coses amb una mica de perspectiva, començar a veure tot el que hem anat construint tots aquests anys. És veritat, tot això ens dona més tranquil·litat i pausa, la confiança de saber com hem d’encarar el treball del quartet.
El naixement del quartet el va impulsar l’amistat, però un projecte així la posa a prova?
Quan fas un projecte com aquest, la qüestió és realment que estàs creant alguna cosa que en l’àmbit personal també t’importa molt. Llavors, molts cops és un desafiament el fet de trobar en aquesta relació entre tots quatre la manera que totes les idees que tenim les puguem gestionar perquè tothom se senti partícip del que està passant, que allò que estem fent és una creació que sent cadascú per a ell. Molts cops això és difícil, a vegades tens interferències que poden fer la sensació que hi ha friccions, però en realitat tot això ajuda a tirar endavant, que a l’hora de construir aquest projecte li dona molta més dimensió perquè jo no entenc un projecte que sigui una persona que digui el que s’ha de fer i els altres obeir, sinó que és ajuntar tots els punts de vista i intentar crear una cosa que tots quatre ens sentim orgullosos. En aquest sentit, podem estar contents.
També de dur el nom d’un compositor i ajudar que pervisqui la seva memòria i la seva obra.
Robert Gerhard és un compositor una mica de culte perquè tothom reconeix com un dels més grans compositors catalans de la història i, tot i això, la seva música és com que queda amagada perquè no és fàcil d’escoltar. Té una qualitat extraordinària, però és d’un llenguatge modern. Això és interessant perquè és un compositor que ens interessa molt a escala personal també i realment és un honor dur el seu nom, és ben bé un ideal de qui nosaltres volem ser.
Interpreten sovint la seva obra? Com la rep el públic?
Sí, ell té dos quartets, el segon l’hem tocat molt per tot Europa i el primer, menys, però bastant, és una obra enorme. Sempre passa el mateix: quan fas les primeres quatre notes la gent s’espanta perquè no és un llenguatge habitual, però molts cops acaba essent l’obra que agrada més perquè és molt radical, té molta força, està molt ben construïda, una estructura molt sòlida i emocionalment és molt intensa.
Recorda què els va dur a fer el salt internacional?
Quan vam començar a fer el quartet, ens vam ajuntar en un poble, a Xert. Només era per passar-ho bé a l’estiu, però vam fer un petit concert i el vam gravar en un minidisc de mala qualitat. El vam enviar a un concurs del Ministeri i resulta que el vam guanyar i ens van començar a sortir concerts. Potser un altre punt d’inflexió va ser anar a estudiar a Basilea. Va ser com descobrir el món fora de casa nostra.
Festivals com la Schubertíada els van programar des dels inicis, això és important.
Per a un músic d’aquí no hi ha res més encoratjador que sentir que els programadors catalans confien en tu, si no estem morts. Sembla que no, però tots els grans músics tenen el suport dels programadors de casa seva, tenen un lligam amb el seu país i és molt important sentir que tu representes l’esperit, en el nostre cas més mediterrani, que tenim molt a dir i no ens n’hem d’amagar.
A Vilabertran actuen el dia abans del mític Quartet Casals. S’emmirallen una mica en ells?
Els admirem molt, són un quartet de primera línia mundial, són els que han obert pas a tot el moviment cambrístic que hi ha ara mateix a Catalunya i estem molt contents de compartir amb ells el cartell del festival. És un orgull.
Aquest dissabte, a Vilabertran, obriran el concert amb el Quartet per a cordes n.1 en re major de Txaikovski.
L’hem tocat bastant i Txaikovski és un compositor que és molt conegut pel gran públic pels ballets i per les simfonies que són extraordinàries. Els quartets és veritat que no es toquen tant i, en canvi, són unes obres de grans dimensions, que diuen molt, emocionalment intenses. És una gran música que està menys exposada al públic del que al nostre entendre li pertocaria.
També és un dels seus primers quartets. Això es percep?
Sí, en va fer tres i aquest és el primer. Ja es veu que és un músic molt madur, molt fet, que té molt clar què diu, és un compositor amb molt d’ofici, un gran mestre a Moscou. És una obra molt ben construïda i no diries que és una obra de joventut, que li veus defectes, o que realment hi ha una evolució entre els tres quartets. I el segon moviment d’aquest quartet, que és lent, és un dels més grans que va escriure.
Interpretaran també el Quintet per a piano en fa menor de Brahms, una obra molt meditada.
Cert, el quintet abans de ser amb piano va ser-ho per dos violoncels i després una obra per dos pianos. Clara Schumann li va recomanar que la fes per a quartet de corda i piano, que és la versió final, és el gran referent per aquesta formació. Brahms era pianista i es nota molt, el piano és el gran expositor de l’obra, que li dona més gruix a què toquen.
Ho faran amb el pianista Julius Drake.
Serà el primer cop que toquem junts i en tenim moltes ganes perquè és un músic amb un gran recorregut. Amb ell ens hem trobat abans perquè són obres que necessites conèixer-nos i trobar punts en comú per intentar construir una catedral com aquesta. No seria una bona idea veure’s el mateix dia del concert amb una obra així.
"A Vilabertran tocarem obres que demanen molt del conjunt i això és un atractiu afegit a escala de sonoritat, de cos"
Obres que els posen a prova?
Totalment, són molt virtuosístiques, obres que demanen molt del conjunt a escala de sonoritat, de cos i ens demanen molt a l’escenari i donen un atractiu afegit perquè la gent ens veu allà, donant-ho tot.
L’estiu és el moment més intens d’actuacions o s’allarga tot l’any?
L’estiu és una època interessant perquè hi ha tots els festivals i se sol tocar molt. La resta de l’any hi ha els cicles, però és diferent, també ho és l’esperit, ho encares d’una altra manera.
El Quartet Gerhard neix a Tarragona i fa uns pocs anys van tornar-hi. Fidelitat?
Exacte, vam estar set anys vivint a Berlin, després d’haver estat a Basilea. La pandèmia ens va empènyer a tornar.
Ho veuen com una cosa definitiva? També, des d’aquí, es pot sortir al món?
Oi tant, no hi ha res més bonic que haver fet les arrels a casa després d’haver sortit. No ens limita sinó que ens fa més forts, vivint a casa i projectant-nos de dins cap enfora.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Yangel Herrera i Miovski sortiran i Vanat reforçarà la davantera
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.