Dani Mateo: «És molt difícil evitar que la gent es molesti per una broma»
Dani Mateo és una de les figures més recognoscibles de la televisió espanyola. La seva alegria, passió i humor sarcàstic l’han fet lluir-se en programes com El Intermedio o Zapeando, convertint-se en un dels còmics més destacats del panorama. Tant és així que ara està de gira amb el seu monòleg ¿Por qué no te callas?
Quan es va adonar que es volia dedicar a l’humor?
Quan un amic em va fer adonar en el fet que, o em dedicava a l’humor o perdria tots els treballs que tingués. En un principi vaig estudiar Periodisme, però la meva naturalesa tendeix a la comèdia. La meva carrera en el món de la comunicació hauria estat molt curta perquè ficava acudits en la crònica del trànsit o en una notícia sobre un ple a l’ajuntament del meu poble. Així que crec que si no fos pel meu amic Martín Piñol, jo engreixaria les llistes de l’atur.
Així, vostè no s’hauria adonat que hi tenia traça?
Realment era un somni per a mi. Soc de la generació dels nens que vam créixer veient a Buenafuente. En un moment donat, sí que em vaig haver de plantejar intentar-ho; i vaig convertir el meu somni en objectiu. Tot això va passar molt aviat, recordo una xerrada quan vaig entrar en la universitat, el primer que va deixar anar el rector va ser: «per a tots els estudiants de Periodisme, que sapigueu que aquí no heu vingut a ser Buenafuente». Després d’això em vaig aixecar perquè tota la resta no m’interessava gaire.
Què és el que més l’enorgulleix de la seva feina?
Quan se m’acosta algú pel carrer i em diu que li alegro els dies o que soc capaç de fer-los riure un dilluns. Aquesta és l’ona, perquè no crec que passi en cap altra feina que vingui la gent i et diguin: el meu pare és a l’hospital i només riu quan engega la tele i et veu. Aquestes coses per a mi són el millor després dels diners.
Què és el més difícil de ser humorista?
El més difícil és no envellir. És molt complicat que el teu humor no envelleixi igual que la teva persona perquè caduca molt de pressa, el que feia molta gràcia fa deu anys ara fa pena. L’única manera és intentar tenir un segell d’identitat, un sentit de l’humor propi, un filtre que faci que la realitat et faci riure i connectis amb gent que un sentit de l’humor semblant al teu. Això i no quedar-te excessivament desactualitzat.
Alguna vegada s’ha penedit d’haver fet alguna broma?
Contínuament, no de la broma, sinó d’haver-la fet. A mi la broma em sembla el que és, però és inevitable que el teu sentit de l’humor pugui molestar a algú que no el comparteix. Tu vas a un teatre i els que et veuran és gent a la qual li agrades. En canvi, avui dia, tu deixes anar una broma i la deixes anar al món sencer. Llavors, l’escolta qui tu vols i també un munt de gent que no vols que l’escolti. És molt difícil evitar que la gent es molesti, l’única cosa que et queda és dormir tranquil. Si la broma que has fet entra dins de la teva ètica i no traspassa els límits de la teva moralitat, si per a tu està bé, no et penedeixis d’haver-la fet.
S’ha reservat o contingut mai?
Sí, a Twitter cada vegada més perquè ho poso en una balança i em pregunto per a què. Ja no és que alguna cosa et molesti, és que vols que aquesta persona mori. És una cosa boja el nivell d’odi que es genera a Twitter, no és proporcional a la causa. Hi ha gent que té l’esquena molt ampla i li és igual veure a mil persones insultant-lo. Jo no ho he aconseguit i encara em fa ràbia, tot i que sé que és culpa meva i que no hauria de preocupar-me. Al final són persones que després tenen una vida en la realitat que no es correspon amb la seva vida digital. Hi ha un moment en què aquesta fina línia que separa totes dues coses es difumina i t’afecta. Llavors, és veritat que cada vegada més m’estalvio bromes i és una pena perquè són les que més gràcia em fan.
Creu que la seva imatge pública reflecteix la seva persona? O prefereix separar-ho?
Tots els que tenim una faceta pública o mediàtica, acabem creant un personatge. M’ha costat arribar a veure-ho, però és així. Dani Mateo és el meu avatar televisiu, té moltíssim de mi, igual que el gran Wyoming té moltíssim de José Miguel Monzón. Però evidentment el personatge que puja a un escenari i agafa un micròfon és una versió teva que no ets tu, però al seu torn sí que ho és.
Com està sent la rebuda del seu monòleg ¿Por qué no te callas??
Molt bona. La veritat és que haig d’agrair molt que la gent em continuï comprant després de tant de temps. Cada vegada que vaig a un teatre ple per a escoltar les meves merdes m’emociono. Des de nen sempre m’ha agradat explicar i que m’expliquessin coses, i això és l’acte de comunicar, entretenir, transmetre... Sempre ha estat el meu somni i la meva vocació.
Quins plans té a futur? Hi ha alguna cosa que li faci il·lusió fer?
Com a productor, porto una cosa de la qual estic molt orgullós i que crec que agradarà molt, que és la tornada de Go! Eivissa Go!. Fa uns tres anys em vaig ajuntar amb Carlo Padial i hem tornat a gravar material per a presentar-lo. El meu desig és que pugui ser internacional. El món necessita el nou material de Go! Eivissa Go!. I crec que després del monòleg és el millor que es pot veure en comèdia actual (entre riures).
