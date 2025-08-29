Pemi Fortuny: "Ara em sento més bé cantant que durant les últimes gires"
El grup Lax’n’Busto serà el plat fort de la segona jornada del festival figuerenc després d’una gira «inesperada» de tretze concerts en què pràcticament han esgotat totes les entrades
Lax’n’Busto ha esdevingut amb els anys un dels grups de música en català que ha aconseguit fer que moltes de les seves cançons siguin referents, o més ben dit, èxits intergeneracionals. Són un bon cabàs de cançons que el grup originari d’El Vendrell els té repartits entre diversos dels discs que componen la seva discografia en els 20 anys que va estar en actiu, amb exemples com Llença’t, Per una copa, La meva terra és el mar, Més que la meva sang, Amb tu, Si te’n vas, Trepitja fort, Tinc Fam de tu, Emiliano Zapata o Miami Beach. I aquestes seran algunes de les que el grup interpretarà avui com a plat fort de la segona jornada de l’Acústica de Figueres a l’escenari de la Rambla després d’haver viatjat per una desena de municipis de Catalunya, Mallorca i Menorca des de principis d’any en una gira plena de nostàlgia i records.
El retorn del grup en aquesta gira tant sobtada com sorprenent es remunta a la celebració dels 15 anys del projecte humanitari Ràdio Cat Barming que Fortuny desenvolupa conjuntament amb la seva parella, Yasmina Cánovas, a Sierra Leone. De fet, quan Fortuny es va retirar dels escenaris l’any 2006 va ser per dedicar-se a aquest projecte, al qual ha estat vinculat des de llavors. Tal com recorda el mateix Fortuny, tenia ganes de celebrar la fita del projecte d’una manera especial, i alhora donar-li un impuls de promoció: «vaig trucar els companys del grup un per un per proposar-los de fer un concert a la Sala Luz de Gas de Barcelona i tots van estar-hi d’acord», afirma el cantant. En cap cas, però, allò havia de suposar un retorn als escenaris, sinó que estava pensat per ser un concert benèfic puntual. «Amb aquell primer concert ens vam trobar una reacció molt positiva de la gent i de seguida es van esgotar les entrades, així que vaig demanar de fer un segon concert», riu Fortuny. I l’expectació continuava, i la demanda de més concerts va fer que ampliessin l’agenda de concerts a la Sala La Mirona de Salt, on també van haver de fer dos concerts perquè les entrades pel primer es van esgotar en només unes hores. Finalment, han acabat fent tretze concerts de gira, i pel mig han passat pel Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, on van esgotar pràcticament totes les localitats.
L’èxit que ha tingut aquesta gira ha estat «totalment inesperat», explica Fortuny. «Quan vam acordar fer els primers concerts teníem la por de fer el ridícul pel temps que havia passat i per no poder complir les expectatives del públic, però ha sigut tot el contrari, la gent ho està gaudint ‘de l’hòstia’!», exclama. A banda, el grup ha pogut gaudir d’una manera diferent de la d’abans perquè ara viatgen amb la família i la canalla, i assegura que «nosaltres també ens ho estem passant brutal».
La gira ja s’està acabant. Després del seu pas per Figueres, últim concert del Principat, els queda una única cita pel 20 de setembre a Inca, Mallorca, que tancarà una gira que s’ha anat gestant amb «fluïdesa», segons Fortuny. «Sabem que hi ha gent que s’ha quedat sense entrades, però de moment acabarem aquesta gira, pairem tot això i després ja veurem què passa», assegura sobre un possible retorn del grup.
La millor etapa
Fortuny assegura que no ha tingut problemes per entrenar la veu després de tants anys sense cantar. «No ho feia ni a la dutxa!», assegura, però indica que «havia fet col·laboracions pel món a algunes jam sessions i amb altres artistes». De fet, manté que «ara em sento més bé cantant que en les últimes gires, estic molt còmode i crec que aquesta és la millor època», rebla.
Durant aquests mesos el grup ha viscut moltes emocions. «En un concert a Mallorca m’oblidava la lletra de les cançons perquè anava veient gent al públic que feia molts anys que no veia i era molt emocionant», indica Fortuny. «Hem vist un públic molt intergeneracional, nens de 7 i 8 anys que es coneixen les nostres cançons, i la gent ha fet que moltes de les que abans no ho eren ara s’hagin fet mítiques». Això fa que amb tanta «intensitat» el cantant amb prou feines tingui temps de beure aigua durant les actuacions. Per això, té clar que aquesta no ha estat una gira «normal», sinó ben especial, amb unes cançons que amb els anys ja no són de Lax’n’Busto: «Són del públic», conclou.
