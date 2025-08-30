L'Occident Summerfest a Puigcerdà supera els 20.000 assistents, amb més d'un 85% d'ocupació
The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa de Cabra i Antonio Orozco són alguns dels artistes que hi han participat
Redacció
Puigcerdà
La quarta edició de l'Occident Summerfest, a Puigcerdà, ha superat els 20.000 assistents, amb més d'un 85% d'ocupació. La cita s'ha celebrat entre el 19 i el 29 d'agost amb deu concerts programats, tot i que el de Rosario, que havia venut totes les entrades, es va haver de suspendre per les condicions meteorològiques adverses.
Sí que hi han pogut participar The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa Cabra, Antonio Orozco, Malmö 040 i Los Secretos. L'edició s'ha tancat aquesta nit amb el concert tribut a Mecano de Hija de la Luna. El festival ha comptat també amb un espai amb proposta gastronòmica per als assistents.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro