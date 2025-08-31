Comença el Visa pour l'image de Perpinyà amb el conflicte d'Ucraïna, el canvi climàtic i la mort del Papa
El director remarca la importància de mostrar "el món real" a la població per lluitar contra les 'fake news'
ACN
El Visa pour l'image ha inaugurat aquest dissabte al matí la 37a edició a Perpinyà (Catalunya del Nord), una edició marcada un any més per temes com el conflicte entre Rússia i Ucraïna o el canvi climàtic. Enguany també s'hi inclou una mostra sobre la mort del papa Francesc. El director de la mostra, Jean-François Leroy ha destacat que la mostra suposa "un resum del que ha passat al món" capturat pels millors fotoperiodistes. Leroy ha detallat que el Visa s'ha convertit en un festival més important que mai per mostrar "el món real" a una població que cada vegada consumeix més 'fake news' i contingut generat per intel·ligència artificial. El Visa es podrà visitar fins al 14 de setembre i compta amb 26 exposicions repartides per tot Perpinyà.
Perpinyà s'ha convertit des d'aquest dissabte en la seu del fotoperiodisme amb la inauguració del Visa pour l'image. Es tracta d'un festival que consisteix en exposicions fotogràfiques fetes pels millors fotoperiodistes del món sobre determinats esdeveniments que han marcat l'últim any, com ara el conflicte entre Rússia i Ucraïna, la guerra de Gaza, la mort del papa Francesc o els incendis de Califòrnia.
Són esdeveniments que han marcat l'actualitat i que els visitants poden recuperar-la ara a partir de les imatges que immortalitzaran aquests episodis. El director de la mostra, Jean-François Leroy, detalla que cada any "desafortunadament" hi ha exposicions de guerra i conflictes armats o de terrorisme, però assegura que és perquè arreu del món sempre hi ha escenaris bèl·lics que acaben marcant l'actualitat i que han de tenir un espai al Visa pour l'image.
Tots els fotògrafs que tenen una mostra al festival desfilaran per Perpinyà en les properes setmanes i això facilita que el públic pugui conèixer els autors, en alguns casos fer visites amb ells o tenir una conversa més debatre amb més profunditat sobre el tema que han fotografiat.
Macropresó d'El Salvador
És el cas de Juan Carlos, el primer salvadoreny que participa en el Visa. Ho ha fet amb un reportatge fotogràfic sobre el CECOT, la macropresó que hi ha a El Salvador i que el govern ha construït per acabar amb les 'pandillas'. Juan Carlos assegura que el tema "és molt complex" perquè es confonen i barregen conceptes com ara la seguretat amb la vulneració dels drets humans.
De fet, el fotògraf recorda que per a alguns polítics les macropresons s'han posat com "un model a seguir" en altres països, tot i que suposi que hi hagi una vulneració dels drets humans. A més, Juan Carlos recorda que hi ha "entre 10.000 i 20.000 persones innocents" tancades en aquest centre i que també pateixen les situacions d'insalubritat i duresa que pateixen tots els presos. "Hi ha molta gent que mor dins la presó, d'altres ho fan quan surten per problemes de salut originats dins", afegeix el fotògraf.
Històries reals contra 'fake news'
El director del Visa pour l'image, Jean-François Leroy, ha reivindicat la importància del festival en plena època de les 'fake news' i el contingut generat per intel·ligència artificial. Leroy ha reconegut que li dol parlar de 'fake news' en una mostra on "tot és veritat" i per això considera que el festival s'ha convertit en una visió "del món real" per al públic.
Leroy ha detallat que a banda de les imatges la gent que visita les exposicions llegeix els textos introductoris de les mostres, que ajuden a donar el context i situar l'espectador. "És il·lusionant veure que la gent busca relats vertaders", afirma el director. A més, assegura que molts d'ells aprofiten que els fotògrafs són presents en la mostra per "debatre" amb ells sobre alguns temes.
