Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Excaven la necròpolis i el fossat del castell de Sant Iscle a Vidreres

Els treballs s’han dut a terme a l’agost, i hi han participat dos grups de camps de treball gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc

Els treballs d'aquesta campanya d'excavacions.

Els treballs d'aquesta campanya d'excavacions. / Ajuntament de Vidreres

DdG

Vidreres

La 21a campanya d’excavacions al castell de Sant Iscle de Vidreres s’ha centrat en la necròpolis altmedieval i el fossat. Els treballs, que han tingut lloc durant tot l’agost, s’han fet en dos torns de camps de treball de voluntariat gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc, sota la direcció tècnica i científica de l’arqueòleg Joan Llinàs, d’Atri Cultura i Patrimoni.

Enguany s’han centrat en tres àrees concretes, per ampliar el coneixement sobre el conjunt medieval lligat al castell. Formava part del Vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII i va mantenir-se en funcionament fins a inicis del segle XVI.

Davant la capella s’ha continuat la tasca iniciada en anys anteriors per documentar l’espai entre l’edifici religiós i el fossat defensiu del castell; s’ha excavat una nova àrea de la necròpolis altmedieval, dels segles IX-X, que ocupava l’espai davant la muralla sud abans de la construcció del castell i s’ha seguit treballant al fossat, continuant l’excavació del tram obert l’any 2024 i iniciant-ne un de nou en direcció nord.

Com en cada edició, els resultats d’aquesta campanya s’incorporaran a la memòria de la intervenció arqueològica, que serà presentada als Serveis d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha destacat que “aquestes excavacions són una oportunitat única per descobrir i preservar la nostra història, alhora que impliquen la participació de joves i voluntariat en un projecte de recerca i patrimoni que ens enriqueix com a poble.”

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents