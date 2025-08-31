Música
El Festival Acústica tanca una edició històrica i acull fins a 120.000 espectadors
Figueres s’ha convertit durant quatre dies en la capital de la música catalana i ha omplert la ciutat de concerts en una 22a edició que ha apostat per un nou escenari de pagament
Carla Ventura / Aleix Freixas / Berta Artigas Fontàs
El Festival Acústica tancava ahir una 22a edició de rècord, que ha aconseguit congregar una xifra que ronda els 120.000 espectadors durant els seus quatre dies de celebració. L’actuació d’ahir de Di-Versiones, que va aconseguir reunir, un any més, a milers de persones a la Rambla de Figueres va ser l’encarregada d’acomiadar-se del públic amb les seves ja tradicionals versions, improvisacions i marees de colors. Es va tractar d’un ‘tardeo’, que tancava tot un cap de setmana fent història pel festival alt-empordanès.
Però d’aquesta edició, en va destacar la nit del dissabte amb l’èxit del concert d’Oques Grasses a l’Acústica Figueres Arena, el nou espai ubicat a les afores de la ciutat i enfocat per a concerts de pagament del festival. El grup va pujar a l’escenari davant 20.000 espectadors i un cartell d’«entrades exhaurides» a la porta. «Això ens ha donat una nova dimensió del que pot ser el festival, si aquest ja estava consolidat en l’escena musical catalana, ara també veiem que podem ser un nou espai escènic per acollir gires de gran format», explicava Xavi Pascual, organitzador del festival.
L’actuació d’Oques Grasses exhaureix les entrades i reuneix 20.000 persones a l’Arena
Oques Grasses no van decebre en la seva actuació i davant d’uns seguidors més que fidels van saltar a l’escenari per entonar ‘a cappella’ les primeres frases de Sort de tu. De seguida van canviar l’estat d’ànim compartit d’aquell concert-organisme per cantar Molta tralla, un dels temes del seu últim disc Fruit del Deliri. Van sonar pocs segons de música abans que el públic comencés a corejar-la fins i tot abans que el mateix cantant arrenqués a fer-ho. Amb la seva posada escènica apocalíptica inicial, van oferir un repertori que va repassar els temes del seu últim treball i d’altres de discs anteriors. Bambi, Com el dia i la nit o Pin pong són alguns dels temes que van sonar de l’últim àlbum, però també van recuperar Sta guai, In the night o Cul. Un concert que es va acabar amb la mítica i emotiva La gent que estimo.
Mentre que el grup osonenc oferia un dels pocs concerts que té programada la seva gira d’estiu, els escenaris gratuïts de Plaça Catalunya, la Rambla i la Plaça de la Palmera també feien vessar de gent i festa el centre de Figueres. Grans artistes com Mushkaa, Ja T’ho Diré o Doctor Prats van ajudar a convertir la ciutat en la capital de la música catalana, així ho viuen des de l'organització. També ho aconseguien en un format una mica més reduït Suu, Sandra Monfort o Maria Jaume. Amb tot, diferents estils i diferents públics, van crear un ambient que abraçava totes les edats, tothom hi estava més que benvingut. També els més petits de casa, que van engegar motors de la nit de dissabte ballant al ritme d’Orquestra Maribel Kids.
