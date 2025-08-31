Una «rentrée» literària amb accent gironí
Toni Sala, Daniel Genís, Pep Prieto, Jordi Dausà, Núria Esponellà, Salvador Casas i Maria Escalas inauguren la represa a les llibreries
La rentrée literària arriba amb Girona en primer pla. Després del parèntesi estival, les llibreries del territori es preparen per a un setembre intens, amb novetats d’autors de la regió que estenen el mapa cultural cap a les arrels locals.
El tret de sortida el donarà Núria Esponellà (Celrà, 1959), que el 3 de setembre publica Amb els pits a l’aire (Columna). El llibre parteix d’un diagnòstic de càncer de mama que defuig la llàstima d’una mateixa. Amb una escriptura propera i clara, Esponellà hi reflexiona sobre el cos, la feminitat i la llibertat que comença en desfer cuirasses.
L’Altra Editorial publicarà el mateix dia la nova novel·la de Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969), que tanca la seva trilogia del mal. El ganxó tornarà a les llibreries amb Escenaris, el seu retorn a la ficció després de Persecució.
Daniel Genís (Castelló d’Empúries, 1977) també torna el 3 de setembre amb la seva segona novel·la, El dimoni abans de nosaltres, editat per Males Herbes. En la Girona desolada de la postguerra de successió, en Pere Pena, un estudiant mort de gana i força descregut, es guanya la vida jugant a daus i venent els seus versos a amants pocs hàbils amb les rimes, fins que un bon dia es troba un dimoni atrapat en una ampolla que li proposa un tracte: si l’allibera, li atorgarà un coneixement que el traurà per sempre de la seva misèria.
El 8 de setembre arribarà El punt de ruptura, de Jordi Dausà Mascort (Cassà de la Selva, 1977). Dausà, principal exponent català d’un noir poblat de personatges que habiten als marges, signa una novel·la amb nervi. Un escriptor i professor de mitjana edat, amb problemes d’addiccions, fuig de casa incapaç d’afrontar una relació que s’ensorra i el vertigen de ser pare tardà. Boxejadors que desocupen pisos, antics alumnes reconvertits en traficants, cambrers xinesos d’ultradreta, immigrants que malviuen en fàbriques buides habiten tots ells una aventura delirant i crítica amb el sistema. La novel·la obre a més una nova etapa: l’editorial que la publica, Llibres del Delicte, estrena nou format i imatge.
Salvador Casas Busquets (Santa Coloma de Farners, 1953) situa la seva nova novel·la negra al cor de Girona: Ombres al Barri Vell (Brau). La regidora i restauradora del Museu Diocesà Maribel Cortina és degollada al carreró de la Casa Cúndaro; abans de morir, deixa una pista a la paret: un número tres. A partir d’aquí, una investigació criminal que es complica amb una sèrie de crims al barri jueu. Casas, amb trajectòria i premis en el gènere, signa un thriller d’atmosfera local que converteix els carrers del Barri Vell en escenari literari.
El mes es completarà amb Rosita, de Pep Prieto (Girona, 1976), flamant guanyador del 58è Premi Prudenci Bertrana, que arribarà a les llibreries el 17 de setembre (Columna). Periodista i escriptor, col·laborador de Diari de Girona, Prieto ha construït una narrativa que connecta l’imaginari popular amb la cultura contemporània. Rosita confirma aquesta línia amb una història i uns personatges que el jurat ha qualificat de potents, i suposa l’entrada del seu autor a la tardor amb el múscul que aporta un Bertrana: una de les cites literàries de referència del país i marca de la casa a Girona.
La rentrée incorpora també una mirada a la memòria històrica amb Maria Escalas (Mallorca, 1969) i la seva novel·la No va quedar res (Univers). L’autora recupera un episodi tràgic i gairebé oblidat de la història catalana: el 8 de febrer de 1939, quan l’exèrcit republicà, amb la guerra pràcticament perduda, va fer esclatar el polvorí instal·lat a l’església de Llers. En qüestió de segons, el poble va desaparèixer del mapa. Escalas reconstrueix amb sensibilitat i precisió la vida, la mort i la resurrecció d’aquell indret i dels qui l’habitaven. Una història poderosa sobre la fragilitat, la memòria i la petja dels petits gestos enmig dels grans relats.
La represa arriba amb un marcat accent gironí: introspecció vital, noir dels marges, crim al centre històric, una novel·la premiada i una història que recorda la tragèdia de Llers. Mirades que, gairebé en paral·lel, projecten el territori en el mapa literari de la tardor.
