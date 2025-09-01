El FITAG 2025 de Girona tanca amb més de 3.000 espectadors i la majoria d'espectacles amb les entrades exhaurides
L'organització celebra que el certamen és un "referent" en el teatre amateur en una edició amb divuit propostes
El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) han tancat l'edició del 2025 amb més de 3.000 espectadors i la majoria dels espectacles amb les localitats exhaurides. En total han estat divuit propostes de companyies d'arreu del món i que ha confirmat l'esdeveniment com "un referent" en el teatre amateur. La nova proposta FITAG-Off, una sèrie d'espectacles consecutius que es va celebrar des de les deu del matí a les deu de la nit a la sala la Planeta, va acollir fins a 250 espectadors, mentre que FITAG Municipis també va comptar amb un increment del nombre de públic assistent. La 25a edició del FITAG s'ha celebrat entre el 26 i el 31 d'agost a espais culturals i singulars de Girona.
Alguns d'aquests espais han estat l’auditori Viader i el pati de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, el Centre Cultural La Mercè o el Pati de Venus de l’edifici de la Generalitat a Girona. A més, però, també hi ha hagut teatre amateur en quatre municipis més de la demarcació. En concret, han estat Caldes de Malavella, la Cellera, Sant Gregori i Vidreres.
Destaca també que l'aposta que s'ha fet per l’accessibilitat i la voluntat de poder arribar a tots els públics. En aquest sentit, hi ha hagut espectacles per a persones amb ceguesa, per a persones amb sordesa —amb llenguatge signat en català— i espectacles subtitulats. Els espectadors del FITAG 2025 també han pogut gaudir de 'La Prèvia', un espai situat a la plaça de l’Hospital, davant de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, que cada vespre dels dies del festival s’ha convertit en un punt de trobada entre companyies i públic.
L'organització destaca la "gran resposta" del FITAG de Nits, un espai d’improvisació, en què actors amateurs o, fins i tot, gent del públic han pujat a l’escenari per mostrar el seu talent. Tanmateix el FITAG Barris -recuperat de nou en aquesta edició- ha permès als veïns i veïnes de Girona participar de la cultura i de la vida artística de la ciutat.
El FITAG l’organitza la Diputació de Girona i el coordina la Casa de Cultura, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona. Per tercer any consecutiu, la direcció artística, producció i dinamització ha anat a càrrec de Baowatt, Produccions Oníriques.
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals