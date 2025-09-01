El Portalblau surt per primer cop de l’Escala amb espectacles a Ventalló i Vilajuïga a la tardor
El certamen s’estén més enllà de l’estiu amb cinc propostes musicals, de circ, dansa, teatre de carrer i literatura entre setembre i novembre
El festival Portalblau s’estén per primera vegada més enllà de l’Escala i aquesta tardor oferirà espectacles també a Vilajuïga i Ventalló. Després de tancar a l’agost la programació d’estiu, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània allargarà l'activitat durant els mesos de tardor, amb diverses propostes multidisciplinàries que es veuran entre el 20 de setembre i el 15 de novembre. La programació combina música, circ, dansa, teatre de carrer i poesia i tindrà lloc, a banda de l’Escala, al Celler Espelt de Vilajuïga i a la Fundació L’Olivar de Ventalló.
El ballarí i investigador de danses tradicionals Andrea de Siena encetarà aquesta nova programació de tardor a Portalblau amb Controra, una creació en duet amb el percussionista Vincenzo Gagliani a Vilajuïga el 20 de setembre.
El 29 de setembre a la Riba de l’Escala s’hi veurà l’espectacle de carrer Peix d’Hotel Iocandi i el 4 d’octubre, de nou a Vilajuïga, el festival retrà un homenatge a la poesia femenina a través de la veu de la poeta i rapsoda Aina Torres i el violoncel d’Edgar Casellas amb Parlen les dones.
Laura Marchal serà el 18 d’octubre a la Fundació L’Olivar de Ventalló i la companyia Jazzville presentarà L’animal més perillós del món el 15 de novembre a La Riba de l’Escala.
Les entrades dels espectacles de pagament ja estan a la venda.
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals