El Portalblau surt per primer cop de l’Escala amb espectacles a Ventalló i Vilajuïga a la tardor

El certamen s’estén més enllà de l’estiu amb cinc propostes musicals, de circ, dansa, teatre de carrer i literatura entre setembre i novembre

La companyia Jazzville presentarà «L’animal més perillós del món».

Alba Carmona

L'Escala

El festival Portalblau s’estén per primera vegada més enllà de l’Escala i aquesta tardor oferirà espectacles també a Vilajuïga i Ventalló. Després de tancar a l’agost la programació d’estiu, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània allargarà l'activitat durant els mesos de tardor, amb diverses propostes multidisciplinàries que es veuran entre el 20 de setembre i el 15 de novembre. La programació combina música, circ, dansa, teatre de carrer i poesia i tindrà lloc, a banda de l’Escala, al Celler Espelt de Vilajuïga i a la Fundació L’Olivar de Ventalló.

El ballarí i investigador de danses tradicionals Andrea de Siena encetarà aquesta nova programació de tardor a Portalblau amb Controra, una creació en duet amb el percussionista Vincenzo Gagliani a Vilajuïga el 20 de setembre.

El 29 de setembre a la Riba de l’Escala s’hi veurà l’espectacle de carrer Peix d’Hotel Iocandi i el 4 d’octubre, de nou a Vilajuïga, el festival retrà un homenatge a la poesia femenina a través de la veu de la poeta i rapsoda Aina Torres i el violoncel d’Edgar Casellas amb Parlen les dones.

Laura Marchal serà el 18 d’octubre a la Fundació L’Olivar de Ventalló i la companyia Jazzville presentarà L’animal més perillós del món el 15 de novembre a La Riba de l’Escala.

Les entrades dels espectacles de pagament ja estan a la venda.

