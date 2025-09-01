Entrevista | Manuel Baixauli Escriptor i pintor
«Quan un llibre està publicat és quan em plantejo què he volgut explicar»
"Sempre tens la por de fracassar i que no surti bé la història, que sigui una novel·la fallida"
Cristina Vilà Bartis
«M’agrada la literatura que no ho explica tot, que deixa molts espais oberts, interpretables i cada un faci una lectura», assegura l’escriptor valencià Manuel Baixauli (Sueca, 1963) just iniciar aquesta entrevista a la Societat d’Agullana on divendres passat va presentar la novel·la Cavall, atleta, ocell (Edicions del Periscopi) guanyadora del 8è premi Òmnium a la millor novel·la de l’any 2024.
Vostè és pintor i escriptor. Avui amb què s’identifica més?
Jo comenci sent només pintor i vaig començar a escriure als trenta i ja era pintor, havia exposat a l’estranger, però a partir de cert moment escric més que pinta. I vaig passar de ser un pintor que escriu a un escriptor que pinta, el que soc ara: pinta poc i escric més.
Els dos llenguatges casen bé?
Al principi eren dos camins paral·lels, però s’han anat barrejant i la meva pintura s’ha contaminat de textos, de frases i la meva literatura d’imatges. Encara que en aquest llibre les vaig eliminar a última hora, hi havia imatges, però vaig pensar que no són imprescindibles i jo soc molt minimalista. Si una cosa no és imprescindible, fora. No sé si vaig fer bé o no, però...
Diu que revisa molt els textos.
No tinc molta facilitat. La meva primera versió no és bona perquè la faig molt a cegues, no em faig un guió, vaig escrivint i no sé mai què passarà dues pàgines més endavant perquè sinó no m’ho passo bé. Si jo sé com acaba, el viatge no m’interessa. Haig d’estar trobant-me coses i això és bonic, que et passen coses escrivint. A la primera versió a vegades hi ha incoherències, s’enreda una mica massa i això gràcies a les revisions va prenent coherència, va clarificant-se. Són necessàries.
Quan comences una novel·la és una obsessió i la duc sempre damunt. Fins i tot quan no estàs treballant se t’ocorren coses
Li costa dir: fins aquí?
Sí, sempre faig més de deu versions, però jo m’ho passo molt bé reescrivint. Quan m’ho passo malament és a la primera versió, això que no saps on vas, i ara com continuo... t’hi poses i acabes fent un camí, però quan ja ho tens escrit, que és a partir del material fet, començar a treballar-lo m’ho passo molt bé perquè se m’ocorren idees noves, ramificacions i això és el que m’agrada.
La història el persegueix?
Quan comences una novel·la és una obsessió i la duc sempre damunt. Fins i tot quan no estàs treballant se t’ocorren coses. A vegades és el subconscient el que et dona les idees de com continuar. Per això, abans de començar un projecte nou, penses molt si val la pena o no perquè són quatre o cinc anys de compromís. I si no surt bé...
I això també pot passar.
És molt fràgil tot i sempre tens la sensació de partir de zero. No és realment així perquè jo sé que ho podré editar, que al principi no em passava, sé que tinc una mica d’ofici perquè ja ho he fet diverses vegades, però sempre tens la por de fracassar i que no surti bé la història, que sigui una novel·la fallida. Encara no m’ha passat, però sempre pot passar i veus altres escriptors que han estat a dalt de tot i després cauen. Fa una mica de respecte.
Al llibre podem llegir: «Començar de manera brillant té aquest perill, tot pot anar en pendent».
És perillós repetir-se, no arriscar-te a fer una cosa nova perquè et dius: «Ja sé fer això, sé que funciona i torno a fer-ho». No, has de canviar. És arriscat, però divertit.
I s’ho ha passat bé?
Sí, sempre m’ho passo bé, però una novel·la també serveix per exorcitzar pors. L’origen d’una novel·la sempre és irracional, no saps mai què vols explicar, almenys jo. Sé que hi ha escriptors que ho tenen ja tot planificat i saben molt bé què volen dir, però en el meu cas sempre és una cosa molt vague, molt boirós i sempre irracional i quan acabo el llibre és quan em plantejo què he volgut contar. És més, m’ho plantejo quan ja està publicat perquè és quan hem de fer la presentació, la roda de premsa, em preguntaran coses del llibre i he de saber què contestar. Tot el procés és molt a cegues. És després quan analitzes, racionalitzes perquè ho faig poc quan estic escrivint. Una cosa és que la història sigui coherent, però de vegades és molt surrealista.
És perillós repetir-se, no arriscar-te a fer una cosa nova
S’ha d’explicar vostè el llibre.
Sí, a mi no m’agrada explicar els llibres, són una cosa irracional i hi ha moltes coses que no sé per què hi són. Per exemple, em pregunten per què he convertit els camps d’arròs de Sueca en cafè. No sé, és una intuïció, com quan estàs pintant un quadre. Sempre hi haurà qui farà una interpretació simbòlica, però jo no funciono així.
Inclou un munt de referències de creadors de mons molt enigmàtics. També obsessions seves?
Sempre, si tu quan escrius ets sincer, si realment t’estàs traient del teu pou interior és normal que apareguin les teves obsessions. A cada llibre són unes, però sempre n’hi ha de permanents, és inevitable, cada persona té un fons.
La història de Cavall, atleta, ocell pivota entre dos personatges, un pare i un fill, Alapont i Aristides. Alapont és un home solitari, però també un artista, un creador.
És un personatge que enganya perquè pareix una ànima de càntir, una persona ingènua o innocent, però realment és un revolucionari. En el món actual una persona que s’obsessiona a fer les coses bé, es troba molt a faltar eixa mentalitat. Ell va a la contra d’una societat molt deixada.
És molt generós amb el fill.
Sí, perquè és una persona que estima i quan algú estima és generós. No t’importa desprendre-ho tot quan estimes molt a algú.
Estima només amb l’esperança que Aristides trobi el camí.
Quasi tots els pares tenim aquesta sensació. Sí que ens agrada que hi hagi un retorn, però el retorn mai és simètric, sempre és descompensat. A vegades ho és molt i tots els que hem tingut fills adolescents ho notem: tu poses molt i reps poc, però mentre vegis que el que tu poses té una utilitat, ja val la pena.
Quasi tots els pares tenim aquesta sensació. Sí que ens agrada que hi hagi un retorn, però el retorn mai és simètric, sempre és descompensat
Emmarca la història en uns escenaris molt sorprenents.
Soc molt d’atmosferes, m’agrada molt, ho gaudeixo, per això el paisatge mig imaginari parteix del paisatge del meu poble, però el transformo pel meu món interior i es va omplint de cafè i aigua per tots els costats. I al final crea un paisatge que és un lloc on jo em sent a gust. Ja sé que no és un paisatge idíl·lic, és sòrdid, però és com el meu món subterrani interior. Jo em sent a gust, al punt que, de vegades, quan em costa dormir, soc prou insomne, m’imagino que estic dins aquests paisatges i que passejo per allà i em relaxo, m’adormo.
No hi ha gaire acció trepidant.
Sempre dic que per explicar una història no cal que hi hagi assassinats, ni violacions, ni raptes, ni molta acció. A mi m’agrada escriure històries on l’acció és interior perquè penso que el més important que ens passa a les persones ens passa dins del cap. La meva vida si la mires des de fora és insulsa, molt rutinària, no em passen grans coses, grans aventures, des del punt de vista físic, però mentalment tinc una vida rica perquè llegeixo molt, veig molt de cinema, faig treballar la imaginació sempre que puc. I les històries que conte són una mica així, a penes passen coses espectaculars, però no fa falta.
És el que ens connecta.
És la vida real, l’altre és molt efectista, molt quètxup. I això s’ha de fer bé perquè es pugui llegir amb plaer, perquè no explicaràs una vida rutinària, cada dia el mateix, i jo intento treballar la llengua, les atmosferes, les imatges. Influeix molt haver sigut artista.
Subscriu-te per seguir llegint
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics