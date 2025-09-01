La Schubertíada tanca la 33a edició amb 3.400 espectadors
Quartet Casals ha interpretat una de les obres més complexes de Beethoven al festival de Vilabertran
Aleix Freixas / Berta Artigas (ACN)
La formació Quartet Casals ha tancat aquest diumenge al vespre la programació de la 33a Schubertíada que se celebra a Vilabertran (Alt Empordà). El quartet ha interpretat una de les obres més complexes de Ludwig van Beethoven, la 'Gran Fuga'. Beethoven l'havia escrit dins de l'obra 'Quartet per a cordes n. 13' l'any 1825 i s'incloïa com a últim moviment de la peça. Finalment, però, el 1827 va escriure un final alternatiu i la 'Gran Fuga' va convertir-se en una peça autònoma. Amb el Quartet Casals, la Schubertíada ha abaixat el teló de la 33a edició arribant als 3.400 espectadors.
El concert de clausura del festival incloïa un repertori amb res grans compositors del gènere: Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven i Dmitri Xostakóvitx. En el cas dels dos primers, el Quartet Casals ha escollit de les últimes composicions que van fer els músics per a aquestes formacions. En el cas de Haydn, l'obra escollida ha estat l'op. 76, que va compondre el 1797 en la seva última col·lecció de quartets. La peça estava dedicada al comte Erdödy.
Pel que fa a l'obra de Beethoven, la formació ha escollit el 'Quartet per a cordes n. 13' que inclou la 'Gran Fuga', l'últim moviment del quartet. De fet, Casals han recuperat la partitura original que Beethoven va fer el 1825 on la 'Gran Fuga' tancava la peça. Malgrat tot, la seva complexitat pels músics i oients era tan elevada que al final el seu editor el va convèncer per fer un final alternatiu de l'obra el 1827. Això va fer que Beethoven passés la 'Gran Fuga' com una obra autònoma.
El Quartet Casals també ha interpretat l'op 110 de Dmitri Xostakóvitx, que va compondre el 1860. En aquell moment, l'artista es trobava a la meitat de la seva producció perquè el 1975, l'any de la seva mort, va completar el 'Quartet n. 15'.
Amb el concert d'aquest vespre a la canònica de Vilabertran, la Schubertíada ha tancat l'edició número 33. Al llarg dels 18 concerts, la mostra de música clàssica ha reunit 3.400 espectadors. La directora artística del festival, Sílvia Pujalte, ha explicat que el concert d'aquest diumenge ha estat un dels molts que han tancat amb entrades exhaurides. "Estem molt contents pel que fa a programació i també de la resposta del públic", afirmava Pujalte.
La directora també ha recordat que el festival arrencava en plena onada de calor, però que l'aire condicionat de la canònica va ajudar a suportar les altes temperatures. El fet que les temperatures baixessin, però, ha ajudat a portar millor la resta d'actuacions.
Aquesta ha estat una edició de grans noms com ara els barítons Florian Boesch, Samuel Hasselhorn o Matthias Goerne. Pujalte, però, ha remarcat que aquesta edició també ha estat marcada pel foment a joves talents, com ara el concert amb la soprano Violeta Alarcón, la mezzosoprano Hana Corominas o el baríton Tobias Lusser, totes tres membres seleccionats del projecte 'Lied the future'.
