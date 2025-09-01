El suro inspirarà una vintena d'obres efímeres al Festival Art&Gavarres
Els artistes participants en la vuitena edició començaran a crear els seus muntatges a partir del dissabte a diversos paisatges de Girona, Celrà, Cassà de la Selva, Llagostera i Castell d’Aro
L’any passat, el Festival Art&Gavarres demanava als artistes participants que les obres creades en el decurs d’una setmana tinguessin com a inspiració principal les llegendes de les Gavarres. Branques entortolligades formant cercles, esquelets de vímec i paper o arcs de pedres van formar part durant un temps dels paisatges gavarrencs de les comarques gironines on es van instal·lar.
En la seva vuitena edició, serà el suro el material protagonista amb què una vintena d’artistes gironins, catalans, de l’Estat i d’arreu del món, consolidats i emergents, hauran de treballar a partir del dissabte 6 de setembre i durant una setmana a diversos paisatges naturals de Celrà, Girona, Cassà de la Selva, Llagostera i Castell d’Aro. Girona serà la que n’acollirà més, amb un total de sis muntatges repartits entre Sant Daniel i Torre Gironella. Entre els participants gironins hi ha Lluís Xifra, Clara Oliveras o Eduard Baulida. El mateix dissabte es farà una visita guiada que recorrerà Celrà, Girona, Cassà i Llagostera, i que es tancarà a Castell d’Aro. Pel que fa al terreny internacional, hi haurà presència japonesa amb Nonki Nishimura, argentina amb Laura Lio i macedònia amb Valbona Frejza. A més, també hi participen tàndems com el de la portuguesa Rossana Punho i la saragossana Zaida Guerrero; Última Vèrtebra, format per Anna Garreta i Quim Vilagran, que des de 2021 estan establerts a Riudellots de la Selva; i el Col·lectiu Natura és Cultura, format per artistes que provenen de la Fundació SETBA de Barcelona i conduïts per Enric Fàbregas i Leo Castro.
Els artistes hauran de crear els muntatges inspirant-se en el suro, bé sigui fent-ho literalment amb aquest material o «conceptualment amb l’arbre generador d’aquest material», segons explica l’organització.
La Casa de Cultura de Girona ha acollit aquest vespre la presentació de la mostra, que enguany celebra la seva vuitena edició amb un objectiu doble: reivindicar aquest material tenint en compte que suposa un terç dels arbres que hi ha als boscos de les Gavarres, i, d’altra banda, fer reflexionar sobre com els recursos naturals poden arribar a transformar profundament la realitat socioeconòmica i urbanística d’un territori. Tot plegat, amb l’afegitó de donar a conèixer els paisatges de les Gavarres.
Les obres es mantindran als llocs on han estat creats fins que la natura els esborri.
Itineraris, dansa i música
Paral·lelament als muntatges, durant el festival, que s’allargarà fins al 2 de novembre, hi haurà diverses activitats. La primera serà demà dimecres amb la proposta de dansa aèria, música i poesia Conversaciones con un árbol a càrrec de la Companyia Rouge Elea, Corine Cella i Ander Fernández. Es farà a les 19 h, als jardins Narcís Figueras de Girona.
D’altra banda, el 18 d’octubre la Vall de sant Daniel acollirà dues sessions de l’itinerari de circ dansa i teatre Bosc̈os a càrrec d’Aram Pou. A més, el Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, i el Museu del Suro de Palafrugell acolliran obres vinculades al Festival Art & Gavarres dels artistes Paula Anta i Oriol Piferrer (Llenas NaturCork), respectivament.
