Figueres
Xavi Pascual, director de l'Acústica: "El Figueres Acústica Arena ha vingut per quedar-se"
L’edició d’aquest any ha reunit a 120.000 persones a la ciutat durant les quatre jornades musicals del festival
Teresa Aparicio
A la seva 22a edició, l’Acústica de Figueres ha tornat a reafirmar-se com un dels festivals més multitudinaris del país. Aquest any ha reunit fins a 120.000 espectadors, 20.000 més que en les últimes edicions. També ha fet història amb l’exitosa estrena del nou escenari a gran escala, el Figueres Acústica Arena, que ha acollit el primer concert de pagament del festival, amb les 20.000 entrades exhaurides. Aquest espectacle ha complementat la programació habitual del festival amb una trentena de concerts gratuïts durant les quatre jornades, als diferents escenaris repartits pel centre de Figueres.
El cartell d’aquest any comptava amb una gran varietat d’artistes, format tant per grups referents de la música catalana com propostes emergents més actuals, per poder oferir entreteniment a un públic variat. La programació incloïa molts concerts especials com el de la gira de reunió dels menorquins Ja t’ho diré, la de celebració del desè aniversari dels Catarres, que van obrir el primer dia de festival, o la que se sospita que serà l’última gira d’Oques Grasses.
A la segona nit del festival, es van celebrar concerts tan exitosos com el del guanyador de tres premis Grammy Alizzz i Mama Dousha, a més del de Ginestà o grups més emergents com van ser el guanyador del premi Sona9 Gavina.mp3 o el duo barceloní Svetlana.
En dos casos es va arribar a assolir l’aforament màxim de la Rambla a la mateixa nit. Els primers van ser Lax’n’Busto, que celebraven l’últim concert de vuit a la gira marcada pel retorn del cantant original Pemi Fortuny. Dues hores més tard, es va tornar a tancar l’accés a aquest al mateix escenari amb l’actuació de Figa Flawas, que la temporada passada ja es van consolidar com un dels preferits del públic i que porten dos anys component la cançó de l’estiu, el 2024 amb La Marina està morena i aquest cop amb La freSka. Amb els dos concerts es va assolir el nombre màxim d’espectadors, és a dir, 10.640 persones que es van reunir a la Rambla de Figueres.
A la tercera nit del festival van actuar grups tan icònics de la música catalana com Doctor Prats i Doctor Calypso, i van pujar a l’escenari de plaça Catalunya els figuerencs Mafuga i HSB. Aquesta jornada també es va donar protagonisme a les veus femenines amb les actuacions de Mushka, Maria Jaume i Suu. Es va fer també el primer concert gratuït del nou escenari Acústica Arena, el de Muchacho & los Sobrinos.
Un altre concert multitudinari i que, en aquest cas, va fer història al festival i a la província gironina va ser el d’Oques Grasses al nou escenari de l’Acústica. Amb les entrades exhaurides i, per tant, 20.000 persones presents a l’estadi, el grup va reunir prou persones per omplir més d’un Palau Sant Jordi. Aquesta era una aposta arriscada per part dels organitzadors de l’esdeveniment, amb el primer concert de pagament del festival i un escenari a gran escala, però que ha demostrat ser un èxit. En el moment en què el grup va interactuar amb el públic demanant de quina ciutat venien, es va evidenciar que l’Acústica reuneix no només empordanesos, sinó també gent de tots els racons de Catalunya.
Estrenes d'èxit
El director de l’Acústica, Xavi Pascual, assegura que el Figueres Acústica Arena "ha vingut per quedar-se". El nou escenari és una inclusió que preveu poder expandir la llista d’artistes convidats amb gires de gran format i així establir l’acústica en el circuit de gires catalanes, estatals o, fins i tot, internacionals. És per això que es planeja mantenir aquest nou espai en futures edicions, amb els canvis que siguin necessaris després d’observar aquest primer concert: "Tenim clar el que ha sortit bé i el que no d’aquest espai, i tenim un any per aplicar les millores".
Un altre afegiment d’aquesta edició que ha resultat ser un succés ha estat el Tardeo de l’Acústica. Durant la tarda de l’últim diumenge de la programació, es va fer una sessió de música dels noranta amb Dream Team Megamix. La proposta va tenir una bona rebuda i ja s’està treballant "com evolucionar aquesta idea de cara a l’any vinent".
La pluja no afecta els concerts
Tot i que l’Acústica se celebra a l’agost i es caracteritza per ser un festival d’estiu, la pluja va fer un parell d’aparicions breus durant el principi de les dues primeres jornades. Va afectar especialment els espectacles familiars de l’Acustiqueta, tot i que que no va suposar cap inconvenient massa gran. En tots els casos la pluja va marxar abans de tornar-se un impediment pels espectacles i en cap moment va obligar a cancel·lar o reprogramar els espectacles, de manera que la programació original del festival es va poder mantenir sense cap canvi.
Amb tot, l’Acústica ha assolit les seves expectatives en relació amb el nombre d’espectadors, 120.000 persones en total. Això són 20.000 més que a les edicions d’altres anys i l’organització ho atribueix a l’estrena del Figueres Acústica Arena. Així i tot, asseguren que aquest augment en visitants no és l’objectiu principal del nou escenari: "No ens preocupen les xifres. Pel que hem treballat és perquè el festival pugui tenir un espai escènic amb capacitat d’acollir les gires de gran format, i així seguir creixent com a festival a nivell artístic", explica el director Xavi Pascual. L’Acústica ja s’ha consolidat dins del panorama cultural de Catalunya, ara el que s’espera és incloure’l en els plans de grups de més gran popularitat. Tot això, però, sense perdre la seva característica que fa únic el festival, oferint concerts gratuïts al centre de la ciutat, complementats per aquests espectacles més grans de pagament.
L’Acústica porta ja més de dues dècades de trajectòria i s’ha situat com un dels esdeveniments estratègics clau de la ciutat de Figueres. Amb els anys ha anat guanyant espectadors i artistes al cartell. S’ha convertit per a molts, en el segell de final de l’estiu, amb quatre dies de música en directe i festa el cap de setmana abans de començar el setembre, la manera perfecta d’acomiadar-se de l’estiu i tornar a la rutina, això és clar fins que arribi l’any següent.
