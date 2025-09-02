La Calòrica, María Pagés i Oriol Pla, plats forts de la tardor cultural de Figueres
El municipi proposa una seixantena d’activitats teatrals, musicals, dansa i exposicions entre el setembre i el desembre
La Biblioteca de Figueres ha programat diversos actes en memòria de l’escriptor Vicenç Pagès Jordà
L’activitat cultural tardorenca de Figueres tindrà propostes d’arts escèniques amb plats forts de La Calòrica, María Pagés, Oriol Pla i La Cobla Marinada, d’entre un ventall de seixanta activitats que ompliran de teatre, música, dansa i exposicions l’agenda del municipi des d’aquest setembre que comença i fins al desembre.
Dins el paraigua de les arts escèniques de gran format i dins el Teatre Municipal el Jardí, la companyia de teatre La Calòrica presentarà el seu nou espectacle La brama del cérvol, una comèdia existencial i política que té lloc en un vell hotel de muntanya situat enmig del no-res. Oriol Pla i Pau Matas mostraran el seu espectacle disciplinari Gola, on Pla interpretarà tot sol un viatge cap al vici d’engolir tot allò que desitja.
Al seu torn, l’obra Un déu salvatge, dirigida per Pere Arquillué portarà dalt l’escenari el mateix Arquillué juntament amb Laura Conejero, Ivan Benet i Laura Aubert. També s’hi podrà veure Un sogre de lloguer amb Joan Pera; Dones de ràdio (Àngels Gonyalons, Sara Espígul i Sara Diego) i Busques parella? Speed Dating amb Núria Casas, ambdues impulsades pel Grup Iris.
La Fundació Òpera a Catalunya presentarà una producció operística destacada, aquest cop amb Les noces de Fígaro. En paral·lel, s’ha programat el musical de mitjà format Guateque, amb direcció musical de l’empordanès Joel Riu, una adaptació lliure i divertida de l’obra de Mozart, que es podrà veure a La Cate.
Entre els espectacles de petit format damunt l’escenari del Teatre el Jardí hi ha la peça curta Ma solitud de Guillem Albà i l’obra de teatre d’objectes Entrañas de la companyia el Patio Teatro.
Aquesta temporada el fil temàtic gira entorn dels adolescents, fet pel qual s’estrenarà l’espectacle Jovent de Mambo Project, creat a partir de testimonis reals de joves d’entre 15 i 17 anys i que compta amb la col·laboració d’entitats figuerenques com el Museu de l’Empordà o l’Aula de Teatre.
Dansa, música i menuts
En l’àmbit de la dansa, la temporada tindrà propostes destacades com De Scheherezade, de María Pagés, que per primera vegada presenta aquest espectacle a Catalunya. La proposta -amb una desena d’intèrprets- fusiona dansa contemporània i flamenc, amb una posada en escena d’impacte visual i sonor. També s’ha programat la companyia navarresa Led Silhouette amb el seu nou espectacle Halley.
Pel que fa a la música, diversos equipaments acolliran estrenes i preestrenes de nous treballs: Guillem Roma i la Cobla Marinada presentaran l’EP Platja tropical; Magalí Sare hi preestrenarà el seu disc Descasada, després del seu pas per la Fira Mediterrània de Manresa, i Alverd Oliva -cantautor figuerenc- presentarà Flor de nit. També el grup de tribut als Beatles Abbey Road oferirà un concert simfònic.
En l’àmbit familiar, hi haurà una jornada de circ amb les propostes Embolic del pallasso Pau Palaus a la plaça Josep Pla, i l’espectacle Melic d’If Circus al Teatre.
Els més menuts també tindran la seva programació, amb espectacles com Matres de Campi Qui Pugui, per més de sis anys; Copiar d’Animal Religion per més de 5 anys; Madame Lumière de La Menuda per un públic d’entre 0 i 5 anys; i Momo d’Anna Roca per més de 8 anys. Aquest últim torna a Figueres després de gairebé 10 anys per acomiadar-se dels escenaris.
Les companyies locals La Funcional i Cateatre també estrenaran la seva programació, així com La Cate i altres entitats.
En record de Vicenç Pagès
El Museu de l’Empordà també tindrà un ventall d’exposicions per visitar, entre les quals destaquen Jordi Puig
no és un fotògraf a la Sala d’Exposicions l’Escorxador, que farà un recorregut de més de 120 fotografies de l’artista, establert des de principis dels anys 90 a Lladó. A metAMORfosi, el Museu ha ofert a joves d’entre 15 i 19 anys del Projecte NUC una residència de mig any de la qual n’ha sortit aquesta exposició que explica l’amor des del seu punt de vista.
En últim lloc, entre les activitats de la Biblioteca de Figueres hi haurà diverses propostes en memòria de l’escripor Vicenç Pagès Jordà, com la presentació del llibre Curs de prosa o l’espectacle En veu de Vicenç Pagès Jordà en el record, una lectura amb la veu de Joan Massotkleiner.
