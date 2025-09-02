El còmic i la botànica del Museu del Prado, al CaixaForum Girona
El centre cultural arrencarà la temporada d'exposicions a l'octubre reivindicant la novel·la gràfica com a "mirall de la realitat"
La història del còmic occidental i la botànica vista a través de les grans obres d'art del Museu del Prado, protagonitzaran la nova temporada d'exposicions del CaixaForum Girona.
El centre cultural de la Fundació La Caixa arrencarà el curs el 2 d'octubre amb l'exposició Còmic. Somnis i història, que reivindica aquest art com un "mirall de la realitat" des dels seus inicis, a principis del segle XX, posant l'accent en aspectes que han passat desapercebuts en altres arts. En aquest sentit, la mostra vol ser una reivindicació d’aquest art com a eina de reflexió sobre el present i el futur, i com a llenguatge de creació de realitats paral·leles, mons imaginaris, utopies i distopies.
L'exposició, de producció pròpia, presenta l’obra dels grans mestres universals i també de clàssics del còmic de l'Estat, que han acabat sent guionistes i dibuixants reconeguts internacionalment.
Fins al 15 de febrer de 2026, la Fontana d'Or acollirà prop de 180 peces, entre les quals destaquen desenes de pàgines originals dels dibuixants més cèlebres. La mostra repassa tota la història del gènere des del començament fins avui, amb una atenció especial a l’evolució del còmic a Espanya.
A partir del 24 de març, CaixaForum Girona acollirà l’exposició La botànica en l’art. Les plantes en les col·leccions del Museo Nacional del Prado, que mostra com la botànica i l’art estan lligats íntimament i els nombrosos significats que les plantes transmeten.
A través de 53 obres procedents del Prado, la mostra aprofundeix en la importància i la riquesa de la seva representació més enllà de l’impacte visual.
Les quatre seccions de l'exposició mostraran els diferents aspectes de la simbologia de les plantes en l’art, més enllà de la seva funció estètica o com a escenari.
L’exposició s’emmarca en l’aliança estratègica que mantenen la Fundació la Caixa i el Museo Nacional del Prado i s'estrenarà a Girona abans d'itinerar per altres centres.
