L'empresa catalana Qilimanjaro Quantum Tech inaugurarà aquesta tardor a Barcelona el primer centre de dades quàntic d'Europa
La tecnològica ha invertit part dels 10 milions d’euros de la seva última ronda de finançament en aquesta infraestructura, així com a situar-hi a sobre oficines i a contractar personal
Paula Clemente
Fa més de mig segle que la idea ronda entre la comunitat científica. Fa entre 20 i 25 anys es van començar a veure els prototips que confirmaven que la quimera de la computació quàntica era possible. I ara ja s’estan construint els elements bàsics per aconseguir que acabi sent un invent de masses. Tot apunta que això costarà tranquil·lament una dècada, però hi ha una empresa catalana que està prenent la davantera. Qilimanjaro Quantum Tech ho té tot preparat per inaugurar, aquesta tardor, el primer centre de dades quàntic d’Europa.
Es tracta d’una infraestructura híbrida –combina supercomputació clàssica i quàntica– de 1.000 metres quadrats situada al districte de Sant Martí de Barcelona, que compta actualment amb quatre ordinadors quàntics (tot i que la idea és arribar a 15 en els pròxims anys), i a la qual han destinat part d’una ronda de finançament llavor de 10 milions d’euros. Els diners van ser aportats per Repsol, Growth Venture Partners, Axis (el braç de capital risc de l’Institut de Crèdit Oficial o ICO) i un family office que són alguns dels socis actualment presents en el capital de la tecnològica. També ho són els fundadors de l’empresa i un grup de treballadors que, com si es tractés d’una cooperativa, tenen part de l’accionariat.
Així mateix, aquests 10 milions d’euros van servir per muntar, just a sobre d’aquesta infraestructura, un espai d’oficina de 1.000 metres quadrats més que permetés a Qilimanjaro reunir en un mateix lloc els seus 70 treballadors actuals i els que preveuen anar contractant d’ara endavant. Abans estaven repartits en centres d’investigació i oficines satèl·lits. Aquests fons també han ajudat a fitxar: el seu nou director científic és el prestigiós físic nord-americà Tim Duty, per exemple.
El missatge, en definitiva, és que Qilimanjaro comença una nova etapa, per a la qual ara busca 40 milions d’euros de finançament. El Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública s’ha compromès a injectar-ne la meitat a través de la SETT (Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica); els seus inversors actuals, també, i ja estan estudiant a quines portes tocar fora d’Espanya per completar l’operació. "L’objectiu d’aquesta segona ronda és perfeccionar la tecnologia, i això té una part molt tècnica i d’i+D, però també molt comercial", explica la seva consellera delegada, Marta P. Estarellas.
Però, ¿què fa exactament Qilimanjaro i com ha aconseguit aquests avenços i suport? "Fem ordinadors quàntics de la A a la Z, fem totes les capes que són necessàries per integrar un ordinador quàntic 100% funcional", il·lustra Estarellas. En les seves paraules, un ordinador quàntic està pensat per proporcionar eines de supercomputació que resolguin problemes sense solució (com el disseny de certs fàrmacs o la simulació molecular necessària per curar determinades malalties) o que la tenen, però arribar-hi és un procés molt costós i poc eficient (que una entitat financera obtingui el màxim benefici dels seus actius o que un hospital organitzi torns del personal i quiròfans). "És com el següent pas de l’era digital", sosté aquesta enginyera.
"El que passa –prossegueix– és que la computació quàntica està en una etapa molt prematura". És ara mateix que s’estan començant a crear els xips i les eines de software que aconsegueixin aquest següent nivell de computació.
Contractes empresarials
Ells estan, precisament, en aquesta carrera, i d’això n’han fet el seu negoci de moment. Tenen contractes firmats amb tota mena d’empreses i institucions (el BSC, EuroHPC, Stuart, Repsol i alguns altres d’igual de coneguts) als quals estan desenvolupant solucions gairebé a mida.
"Creiem que no es pot arribar a l’adopció industrial [una cosa que situen cap al 2035] fins que no hàgim passat per aquesta fase de codisseny amb l’usuari per entendre per a què vol utilitzar un ordinador quàntic o quins són els usos que preveu donar-li", raona Estarellas, en relació a tenir clients ja, malgrat ser una empresa encara en desenvolupament.
Qilimanjaro obté, així, informació privilegiada per construir les seves solucions i pot començar a facturar (van tancar l’any passat amb uns quants milions d’euros que prefereixen no especificar, però que preveuen duplicar el 2025). Les empreses, per la seva banda, guanyen accés anticipat a una tecnologia que canviarà la seva operativa.
