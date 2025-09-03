Entrevista | Ivan Labanda Actor
«Hi ha molta reivindicació de la dona, però amable i amb humor»
" Molts films perden, però 'Tootsie' ha aguantat molt bé el pas del temps"
Marta Cervera
El passat curs va ser un dels més intensos per al polifacètic actor Ivan Labanda. Va començar amb Turisme rural, una comèdia negra en la qual no cantava. Després va protagonitzar el rol de Billy Flinn, l’advocat sense escrúpols del musical Chicago, i el d’un pare amb problemes amb una filla adolescent en Tots els nens creixen, el musical d’Andreu Gallén que es va testar en el Grec. A més de tornar a Polònia, ha estat triat per a protagonitzar Tootsie aquesta tardor en el Teatre Apolo, un exigent paper en el qual haurà de desdoblegar-se en dona. Xerrem amb ell en la històrica botiga de perruques i postissos Marquès-Damaret de Barcelona, que s’encarrega de la seva transformació en l’obra que està a punt d’estrenar.
Com afronta l’exigent rol que li toca a Tootsie?
És un paperàs. Soc molt fan de la pel·lícula. Molts films perden, però Tootsie ha aguantat molt bé el pas del temps. El musical està molt ben escrit i adaptat. Té molt ritme i està ple de gags. La música i les lletres són difícils però molt maques.
És més teatre que música?
És una ‘sitcom’ musical, amb una manera de treballar les escenes que recorda a algunes sèries com Friends o a The Office. És una obra més continguda que La gàbia de les boges. Ambdues juguen amb el transvestisme però són radicalment diferents. Encara que són igual de divertides, Tootsie és més profunda.
La diferència entre homes i dones que apareix en el film va ser polèmica el seu moment.
Hi ha molta reivindicació de la dona, però de manera amable i amb humor. La gràcia és que el meu personatge és un actor a qui no contracta ningú i està tan desesperat que es disfressa de dona i es presenta a un càsting femení. I no només és triat, sinó que el seu rol en una sèrie, que en aquesta versió és un musical, triomfa i acaba enamorant a tots els que té al seu voltant.
I li comencen a sortir pretendents masculins.
Al final és la història d’algú que no veu sortida a la seva vida i recorre a la forma per a mostrar tot el que porta dins. Però Tootsie parla de moltes coses, entre elles de com l’èxit et pot devorar.
Com ha de ser la perruca ideal per a aquesta transformació en el personatge de Tootsie?
L’única cosa que demano és que m’ho posin fàcil i que em deixin maca. Confio en l’equip que s’encarrega de la caracterització perquè és gent amb experiència. A Tootsie hi ha canvis de vestuari constants i és important comptar amb dissenys que siguin fàcils de treure i posar, i que aguantin!
El doblatge ha estat una altra de les seves constants en l’àmbit professional. Des dels 19 anys ha donat veu a un munt de personatges. Ha estat Thor i Mario Bros, entre molts altr...
L’animació espanyola ha arribat molt lluny tenint en compte el poc que es produeix en aquest país. Aquí hi ha molt de talent, moltes veus i històries per a explicar. No tot ha de ser Tadeo Jones i coses comercials, que ja tenen sortida. Robot Dreams, per exemple, és una pel·lícula d’autor que ha tingut un recorregut estel·lar que cap altre film d’animació espanyol no ha aconseguit mai: ho ha guanyat tot a nivell europeu i ha arribat als Òscars. De talent, en tenim. Què falta? Mitjans, temps i diners.
Com aconsegueix fer tantes coses? És que els seus dies tenen més de vint-i-quatre hores?
Confesso que a vegades penso que no arribaré a tot. Però és qüestió d’organitzar-se. En temporada solc començar molt aviat. M’aixeco a les 5 del matí o abans per a anar a gravar Polònia, per exemple. Després faré un doblatg…
És que vostè no para.
Dono gràcies per com em va tot! Aquesta professió és una carrera de fons i convé tocar de peus a terra.
Si pogués triar, quina obra portaria a escena?
Un Shakespeare. Però el meu cap pensa en imatges. Estic més orientat a dirigir en el terreny audiovisual que en el teatre. Quan treballo sobre les taules i dirigeixo em passo l’estona descodificant les imatges que imagino en pel·lícula. El teatre, el mitjà on he crescut, m’exigeix molt més a l’hora de traslladar alguna cosa a escena.
Curiós.
De tot el que he fet fins ara com a director, del que em sento més orgullós és de Lobo, un videoclip que vaig dirigir per a Elena Gadel, que tracta sobre la violència de gènere, un tema dur que vaig portar al meu imaginari després d’escoltar la cançó. Va ser un dels moments en els quals vaig pensar: «Això és el que et va».
Com va aprendre?
Soc bastant autodidacta. En realitat només vaig estar dos anys a l’escola Memory de teatre musical, perquè de seguida vaig començar a treballar i no he parat. Toco fusta! Ara fa més de 30 anys que estic en el món de l’espectacle. He passat de ser el més jove de les companyies a ser dels més grans. Encara sort que la lluentor dels ulls perdura.
