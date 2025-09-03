El MiroRock estrenarà banda amb un homenatge a Led Zeppelin
La MiroRock Band està intergrada per joves d'entre 18 i 25 anys i debutarà el 14 de setembre
El festival MiroRock de Salt estrenarà banda, la MiroRock Band, una formació de joves músics gironins d'entre 18 i 25 anys, molts dels quals amb el bagatge previ de la Black Music Big Band. Debutaran amb un homenatge a Led Zeppelin el 14 de setembre (12.00), al vermut musical que inaugurarà el festival dedicat al rock de la sala La Mirona. Amb Led Zeppelin Revisited, un espectacle ideat expressament per al festival, la formació s'endinsarà en el repertori d'una de les bandes més icòniques del rock, revisitant clàssics com Stairway to heaven.
Des del punt de vista musical, la MiroRock Band ha treballat el concert amb un doble enfocament: d’una banda, prenent com a referència tant els enregistraments originals dels discos de Led Zeppelin com el mític directe The Song Remains the Same, amb la voluntat de captar al màxim l’essència i l’energia de la banda. De l’altra, han incorporat arranjaments propis per fer-ne una reinterpretació.
La formació l'integren Albert Torrent (bateria); Riv Ventura (baix); Adrià Bohigas i Arnau Planagumà (guitarres); Andrea Vintilescu (teclats); Adrià Bauzó, Andreu Molina, Ferran Pradas, Roger Pellicer i Roger Solé als vents i, a les veus, Amelie Pizarro, Emma Pagès, Judit Delgado, Júlia Stark, Kevin Rodríguez Narcís “Sisu” Costa i Nuri Mancebo.
El MiroRock oferirà sis concerts del 14 al 26 desetembre, amb disset actuacions d’artistes internacionals, estatals i nacionals. El cartell l'encapçalen Ten Years After i també en formen part Söber, Morphium, Inadaptats, Crim o Les Buch. A més, els gironins Silverflame hi presentaran el seu nou disc.
