Música sefardita i un taller de rotlles de pergamí dins els actes de setembre del Museu d'Història dels Jueus
Les activitats del setembre, que també inclouen una projecció i un taller infantil, s’inscriuen dins les Jornades Europees de Cultura Jueva
El Museu d’Història dels Jueus de Girona participarà un any més, durant aquest mes de setembre, en les Jornades Europees de Cultura Jueva (JECJ) amb diverses activitats gratuïtes i per a tots els públics. Sota el lema El poble del llibre, aquesta edició vol aprofundir en el paper central de la paraula escrita en la cultura jueva i les seves connexions amb altres cultures i tradicions. A Girona s’han programat cinc activitats que començaran aquesta setmana i que s’allargaran fins al 20 de setembre.
La primera activitat es farà demà a les 21 h, al Museu d’Història dels Jueus i consistirà en un concert ofert pel grup Sepharazz Trio, creat per a les Jornades Europees de la Cultura Jueva i que combina música sefardita, jazz i bossa nova. Inspirant-se en l’Atles de Cresques, els músics faran un recorregut a través de textos, imatges i visions del món que aquesta obra transmet. El grup format per Tati Cervià (veu), Toni Pujol (contrabaix) i Jaume Fulcarà (guitarra) combina música sefardita, jazz i bossa nova i l’actuació es farà al pati del museu, un escenari íntim on la música dialoga amb la memòria i la cultura.
Aquest dissabte a les 10.30 h, es farà la visita teatralitzada Un bany d’històries per descobrir la vida al Call medieval i a càrrec de la Minúscula, que gira al voltant de la vida de N’Estel·lina, que va viure al call de Girona a mitjan segle XV. La visita forma part del projecte “Escenaris de la història” de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i es recomana fer inscripció prèvia, ja que l’aforament és limitat. La programació continuarà l’endemà, diumenge 7 de setembre, amb una jornada de portes obertes al Museu, que es farà de les 10 h a les 14 h.
El 19 de setembre el cinema Truffaut projectarà a les 18.30 h el documental Libros: el legado de Alantansí, que narra la història d’una impremta hebrea localitzada a l’Híxar del segle XV, origen d'alguns dels incunables impresos a la península Ibèrica, que avui dia són objecte d'estudi a les universitats més prestigioses del món, el seguiment de les pistes deixades en aquests llibres i la peculiar vida del seu impressor. La projecció començarà amb una presentació a càrrec del director J.A. Guimerá, la guionista Lucia Conde i la documentalista Asunción Blasco. Acabada la projecció, es durà a terme un col·loqui obert al públic.
L’endemà es farà un taller infantil al Museu per crear un rotlle de pergamí. Adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys, en aquest taller podran construir el seu propi rotlle de pergamí, envellint el paper i enrotllant-lo en dos bastons. Un cop muntat, es podrà omplir amb paraules o dibuixos. En el marc de l’activitat, que anirà a càrrec de Ludus Mundi, també s’explicarà com estaven fets els llibres a l'antiguitat i es parlarà de la importància de l’escriptura per a la cultura jueva.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza