Toni Sala: «Si la vida fos de puta mare, no caldria la literatura»
L’escriptor Toni Sala tanca la «Trilogia de la Mort» amb «Escenaris», una novel·la que arrenca amb la topada amb un senglar a la carretera i que reflexiona sobre la identitat i la solitud
Diu l’escriptor Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1959) que treballa «per obsessions», a vegades una imatge o una idea el persegueix i l’empeny a escriure, encara que després quedi en una anècdota dins el llibre. La imatge «de malson» d’una piscina plena de sang és l’espurna que el va fer seure a escriure Escenaris, la novel·la amb què tanca el cicle iniciat el 2014 amb Els nois i que va continuar amb la fascinant Persecussió. La novel·la arriba avui a les llibreries, de nou amb L’Altra Editorial, i aquest dijous es presenta a Girona, a la Casa de Cultura (19.00).
L’anomenada Trilogia de la Mort o també dita Trilogia del Mal -unes etiquetes, recorda, que no sap d’on van sortir, però que ha assumit «amb alegria»- pivota al voltant de la mort: del tràgic accident de trànsit de la primera novel·la a l’assassinat de la segona.
Escenaris clou la tríada amb un altre decés, les característiques del qual és millor no revelar, si bé, avança el novel·lista, li serveix per parlar sobre «la mort última», «no només la física, sinó també la identitària», i també per endinsar-se en qüestions com la feina d’actor, la vocació, la solitud, la renúncia, l’aïllament i els vincles que neixen de forma inesperada.
En aquest llibre, «potser més exigent pel lector», el guixolenc planteja una mena de «memòries fictícies» d’un actor que vol explicar als seus espectadors perquè ha deixat d’actuar durant cinc anys.
Com a Els nois, el desencadenant de tot plegat és un accident de trànsit. L’actor Tomàs Niubó, fill d’una família de bacallaners de Sants i molt conegut per interpretar en Malicious, un psicòpata entregat a fer el mal pel mal, topa amb un senglar al mig de la carretera a Puigcerdà. L’auxilia en Vadó, un jove solitari i voluminós. L’Olga, una infermera que vol ser mare a qualsevol preu, completa un trio protagonista, admet l’autor, «desagradable» com ho solen ser molts dels seus personatges.
«A mi ja m’agradaria ser més complaent amb el lector o amb mi mateix, fer alguna cosa més agradable, però la vida està plena de coses així. Si la vida fos de puta mare, no caldria la literatura», assegura Sala.
«A vegades ho dic: ‘Si la vida és una festa, surt i diverteix-te’. El problema és que no és així, i quan tu parles de la vida, no pots enganyar la gent. Existeixen personatges i persones així, fins i tot en un mateix hi ha coses que no encaixen o no ens acaben d’agradar, i això és el que em motiva», afegeix.
Confessa que el seu protagonista podria ser qualsevol mena d’artista, però que el fet que sigui un actor de text li serveix per parlar de la màscara i també de la llengua, perquè com els escriptors, els intèrprets treballen amb les paraules per fer-les créixer.
A més, explica Sala, tot i que no ha escrit mai teatre, els textos dramàtics li interessen especialment: «el text teatral és una purificació de la literatura, les paraules són físiques, no estan tancades entre les pàgines».
En el teatre, assegura, a més, no només han de ser vius els diàlegs, sinó que, al contrari de les novel·les, «també les accions»: «hi ha novel·les que són com les sèries de Netflix, l’únic que tenen és l’entramat de l’argument. L’argument a mi m’interessa zero: a la novel·la hi és, però no m’interessa gens, si pogués prescindir-ne me’l trauria de sobre. M’interessa el text, d’argument n’hi ha perquè el necessito».
Com en els seus títols anteriors, l’actualitat s’escola entre les pàgines del llibre, perquè «és absurd», afirma, «haver d’esperar segles» a què algú escrigui sobre la societat del segle XXI.
El teló de fons d’Escenaris és la Catalunya desinflada del postprocés. «En els cinc anys que m’he passat escrivint, els catalans hem viscut això, i això no em sembla que faci la novel·la menys universal», remarca.
Respecte al tancament que representa aquest títol en la seva trajectòria, assegura que intentarà escriure «una cosa una mica diferent». «Què no ho sé, però tinc ganes de ser una mica més radical encara», conclou.
