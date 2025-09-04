Entrevista | Quim Moya Artista, copropietari de la residència d’artistes Can Gras d’Avinyó.
«L’art té poder; per això a qui primer pelen els dictadors és als artistes»
"Hi ha una idea de l’èxit molt lligada al capitalisme i a la fama. Jo crec que triomfar no és això"
Marc Marcè
Quim Moya ha aconseguit que la cara més comercial de l’art li financi els seus projectes en la cara més idealista. Petrodòlars de Qatar per pagar les factures de la residència d’artistes de Cal Gras, a Avinyó (Bages).
Crear una residència d’artistes a Cal Gras era agosarat. Què els va fer decidir?
Amb la meva parella, l’Eva Quintana, i amb la nostra colla, comencem a muntar exposicions i concerts i ens adonem que ens agrada molt gaudir de tot el que envolta un acte cultural, inclòs aquell esmorzar, dinar o sopar on convius amb l’artista. I de tenir-los sovint a casa nostra, passem a somniar en un espai on puguem oferir a quinze o vint persones un lloc on estar i on treballar. Després de set anys buscant, un dia ens trobem amb la meravellosa família Morral, la propietària de Cal Gras. Fa 800 metres quadrats i, afortunadament, és la més petita de les que havíem estat mirant, perquè ha estat un projecte que ha necessitat molta energia.
Energia i algun euro.
Clar, nosaltres no teníem pràcticament res! Només podíem acceptar un model gairebé de masoveria amb un lloguer a llarg termini. Durant uns anys patim molt econòmicament. La meva feina al sector dels esdeveniments ha estat vital per pagar les despeses. Ara va millor, tenim ajuda pública i som cinc persones que, després de molts anys, cobrem un sou. Ens hem estabilitzat. Cada any estan amb nosaltres un centenar d’artistes.
Què busquen els artistes que venen?
El que tenen més en comú és el seu interès pel territori, volen estar aquí uns dies per impregnar la seva feina de l’entorn físic i humà. Per a nosaltres és molt important que hi hagi moments de trobada i convivència, tant pel que aporta als artistes com per la gratificació que ens suposa participar-hi. Des que tenim una filla, veure-la créixer en aquest context encara ho fa més gratificant.
Està passant al sistema educatiu: es potencia molt la tècnica i poc l’emoció
Què tenen en comú els residents?
És gent amb molta voluntat i molt generosa, plena de passió, i molt pressionada per triomfar dins d’uns estàndards que ofeguen molt, com passa en tota la societat. Hi ha una idea de l’èxit molt lligada al capitalisme i a la fama. Jo crec que triomfar no és això. És que t’ompli la teva feina i que puguis dedicar-hi el màxim del teu temps. Això també està passant al sistema educatiu: es potencia molt la tècnica i poc l’emoció.
Ja gairebé no hi ha sales comercials. Els artistes ho tenen cada cop més difícil?
No ho sé, però estic segur que l’art és una necessitat i sempre n’hi haurà. El poder té molt més clar que els mateixos artistes que l’art té poder, per això els dictadors a qui primer pelen és als artistes. I dius: quina por pot fer un poeta? Doncs tenen clar que sí, que pot fer por perquè fa pensar. Per tant, sempre existirà.
El món digital ofereix sortides?
Pot fer-ho, però si hi entres ha de ser d’una forma molt professional. Ofereixen projecció amb molt soroll. Puc posar un exemple de la televisió: Got Talent m’ha trucat moltes vegades per participar-hi, perquè combinen amateurs i professionals, i sempre dic que no. Però vaig acceptar fer-ho a Romania. Vaig fer-hi una pintura en directe i el vídeo que en va sortir va tenir més de trenta milions de visualitzacions. Una passada. Però els drets els tenen ells, a mi l’únic que em va aportar és que un senyor romanès em va trucar per demanar-me si podia fer un retrat del seu gos. He sortit bastant a la tele i les coses van així. No et canvia la vida.
'Got Talent' m’ha trucat moltes vegades per participar-hi, perquè combinen amateurs i professionals, i sempre dic que no
Com va a parar a les accions de pintura ràpida en directe?
Amb el Josep Berenguel inventem -si més no, jo no conec ningú que ho hagués fet abans- un concepte de pintura blanca sobre un fons blanc que emergeix quan li apliques una llum ultraviolada. El primer cop que ho vàrem fer va ser a Manresa el 2007, pintant el Jimmy Hendrix. D’allò en surt un bolo a l’Auditori de Barcelona per fer-ho mentre actuen la Marta Carrasco i el Llibert Fortuny. Aquí tenim un camí per on avancem, primer tots dos i, després, jo en solitari. En el circuit comercial el que em contracten més és un espectacle de set minuts on pinto alguna cosa que el públic coneix molt, com una cara o un producte, però d’una manera que els sorprèn. Es tracta de crear un efecte ‘uau’.
En quin moment agafa volada?
Suposo que és quan, el 2012, em contracten per fer un retrat en directe del Lewis Hamilton a Nova Delhi per promocionar la Fórmula 1 a l’Índia. La foto amb Hamilton fa que molta gent pensi que ets millor. També va tenir molta projecció la intervenció en una gran festa que Planeta li munta a Dan Brown el 2017 per presentar «Origen». Vaig tardar un parell d’hores i ell va anar veient com anava sorgint. Va ser maco perquè l’encàrrec era molt estimulant i ell ho va valorar molt.
Durant un temps va tenir molt mercat a Qatar.
Sí, el moment més potent va ser quan van començar a promocionar el Mundial de futbol. Per exemple, vaig estar 12 dies en un macrofestival fent tres o quatre retrats de futbolistes al dia. També vaig participar en una festa privada de Qatar Airways amb IATA. El primer dia, amb un sopar per a mil persones on vaig fer un retrat de Cristina Aguilera mentre ella actuava; i l’endemà, en un estadi amb entrada limitada durant una actuació de la Jeniffer López. Aquí hi vaig pintar un avió amb participació de la gent.
Estem parlant de celebritats mundials. Com ha estat el contacte?
Perfecte amb el Dan Brown. Però normalment notes que els agafen, els porten a fer el que hagin de fer i no interactuen gaire amb ningú. Cristina Aguilera, per exemple, estava rodejada de seguretat i era inaccessible.
Vaig participar en una festa privada de Qatar Airways, el primer dia, amb un sopar per a mil persones on vaig fer un retrat de Cristina Aguilera mentre ella actuava; i l’endemà, en un estadi amb entrada limitada durant una actuació de la Jeniffer López
Quin és el truc perquè una acció així faci tant d’ efecte?
Hi ha alguna cosa de la meva època de dissenyador per detectar què vol el client. I es tracta de treballar l’efecte que busques. Assajo abans, igual que els músics. I quan sóc a l’escenari disfruto com un animal i tinc una confiança absoluta en què sortirà bé. A mi em continua sorprenent que agradi tant; penso que el públic hi veu un joc de descobrir què sorgirà del que estic fent.
Aquest tipus d’accions l’omplen?
Quan vaig començar vaig tenir una lluita interna. Macroempreses? Qatar? No és el meu món! Però sento que la gent s’emociona, i m’ho diu. Sento que aporto bellesa a llocs on no n’hi ha gaire, i penso que com a artista és la meva feina. A més, aquests encàrrecs em donen base per poder fer coses més d’autor, la majoria aquí. He pintat amb els Gossos, amb Lluís Llach, Toti Soler, Quimi Portet, he fet gires amb el Ravid Golschmidt per tot el món, he fet «Les Quatre Estacions» amb un grup de cambra, tinc un muntatge sobre el món de la sardana... i a banda, hi ha la meva obra personal, la que faig al taller.
Quan treballa per a la seva obra personal també ho fa de pressa, o tot el contrari?
De pressa (riu). Em surt així, molt físic i del moment. Treballo de pressa i barrejo materials de manera que hi hagi accidents a la tela. Que flueixi. Si estic fent cares, que són el meu tema, treballo a partir del que sorgeix, i ho vaig perfilant. Però no soc ràpid en tot! Quan tinc la intuïció que una cosa val la pena no m’importa ser pacient. Vaig esperar anys per viure amb la meva parella, vàrem esperar Cal Gras molts anys... Deixo que les coses vinguin.
Per què tant interès en les cares?
Suposo que és allò de les persones que connecta més amb l’ànima, i el que explica més coses, és el més proper a l’espiritualitat de cadascú.
Dels independentistes presos en va fer un retrat cada dia fins a mil. Per què?
Va sorgir d’un sentiment d’injustícia. Era com un mantra diari de conscienciació d’un empresonament col·lectiu. Els vaig anar fent amb tècniques diferents i quan vaig arribar a mil vaig sentir que estava esgotat. Vaig haver de parar. Al final n’hem fet un mural que ha anat al Museu Nacional d’Història. Una sorpresa agradable.
