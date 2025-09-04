Mor Giorgio Armani, el 'rei' de la moda italiana
El dissenyador italià ha traspassat als 91 anys
El dissenyador Giorgio Armani, considerat el 'rei' de la moda italiana, ha mort aquest dijous als 91 anys a Milà, acompanyat de la seva família i de Leo Dell'Orco, el seu company durant els últims 20 anys, segons ha informat el seu grup empresarial.
"Amb infinit pesar, el grup Armani anuncia la defunció del seu creador, fundador i incansable motor: Giorgio Armani. El senyor Armani, com sempre l'han anomenat amb respecte i admiració els seus empleats i col·laboradors, va morir tranquil·lament, envoltat dels seus éssers estimats. Incansable, va treballar fins als seus últims dies, dedicant-se a l'empresa, a les col·leccions i als diversos i sempre nous projectes en curs i en desenvolupament", ha comunicat la casa de moda.
Fa unes setmanes, poc abans de complir 91 anys, una infecció pulmonar el va obligar a hospitalitzar-se i a refer-se a la seva casa de la Via Borgonuovo de Milà, la qual cosa el va obligar a perdre's la desfilada masculina d'alta costura al juny, cosa molt poc freqüent en aquest incansable treballador que mai va deixar els tallers.
"El re Giorgio" va ser una llegenda absoluta de la moda, una icona universal de l'estil contemporani, va posar a la dona i la seva llibertat en el centre i va inventar estils, sempre caracteritzats per la seva eterna elegància.
