La Santa Market tanca la seva novena edició amb 250.000 visitants
L'organització xifra l'impacte econòmic entorn als 35 milions d'euros
La fira Santa Market de Santa Cristina d'Aro ha aplegat en la seva novena edició 250.000 visitants i ha generat un impacte econòmic de 35 milions d'euros, segons ha anunciat l'organització. El balanç d’aquesta edició també inclou gairebé 100.000 vehicles estacionats sense incidències de trànsit, així com la contractació de més de 500 treballadors, un exemple de bona coordinació entre organització i administració local. "L’èxit és el resultat d’un reball en equip constant i del compromís compartit per tots els que fem possible La Santa”, destaca el seu director Julio Rico en un comunicat.
Més enllà de la gastronomia, que ha portat figures de renom com Jordi Roca, Lluc Crusellas, Javier Sanz i Juan Sahuquillo, enguay l'espai ha ofert espectacles eqüestres i més de 250 actuacions en directe. De cara a l'any següent, l'organització assegura que anunciarà novetats properament.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda