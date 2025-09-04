Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Santa Market tanca la seva novena edició amb 250.000 visitants

L'organització xifra l'impacte econòmic entorn als 35 milions d'euros

La Santa Market en una imatge d'arxiu

La Santa Market en una imatge d'arxiu / La Santa Market

Redacció

Redacció

Santa Cristina d'Aro

La fira Santa Market de Santa Cristina d'Aro ha aplegat en la seva novena edició 250.000 visitants i ha generat un impacte econòmic de 35 milions d'euros, segons ha anunciat l'organització. El balanç d’aquesta edició també inclou gairebé 100.000 vehicles estacionats sense incidències de trànsit, així com la contractació de més de 500 treballadors, un exemple de bona coordinació entre organització i administració local. "L’èxit és el resultat d’un reball en equip constant i del compromís compartit per tots els que fem possible La Santa”, destaca el seu director Julio Rico en un comunicat.

Més enllà de la gastronomia, que ha portat figures de renom com Jordi Roca, Lluc Crusellas, Javier Sanz i Juan Sahuquillo, enguay l'espai ha ofert espectacles eqüestres i més de 250 actuacions en directe. De cara a l'any següent, l'organització assegura que anunciarà novetats properament.

TEMES

Tracking Pixel Contents