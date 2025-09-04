La Setmana dels Bertrana de Girona tindrà lloc del 16 al 30 de setembre
Els premis literaris encetaran els actes el dimarts a l’Auditori de Girona, i el programa s’acompanyarà d’itineraris, lectures i la Nit dels Poetes
La Setmana dels Bertrana s’encetarà el pròxim 16 de setembre amb l’acte d’entrega dels Premis Literaris, que es farà a l’Auditori de Girona i on es lliuraran sis guardons, quatre dels quals ja han estat anunciats. Concretament, es lliuraran el 58è Premi Prudenci Bertrana de novel·la a Pep Prieto; 48è Premi Miquel de Palol de poesia a Laia Llobera; el 46è Premi Carles Rahola d’assaig a Ramon Solsona; i el 40è Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil a Marta Minguella. També es lliuraran i anunciaran el 31è Premi Cerverí a la lletra de cançó; el 25è Premi Lletra al projecte digital per promoure la lectura i la literatura catalana i el 4t Premi Aurora Bertrana de traducció.
A partir de les 18.30 h, al vestíbul de l’Auditori, es podrà visitar el muntatge Els cinemes de Girona als anys vuitanta, organitzat per la Diputació de Girona.
Dins els actes de la setmana hi ha el recorregut dels autors guardonats per les llibreries de Girona, que enguany es farà el 17 de setembre al matí. L'endemà es farà l’estrena de L’Auca de l’Aurora Bertrana del compositor Albert Nieto al piano acompanyat de la soprano Dèlia Fernández, a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona.
El divendres 19 de setembre a les 21 h se celebrarà la Nit de Poetes a l’Auditori Josep Irla, organitzat pels Amics de la UNESCO. Aquest esdeveniment reunirà guanyadors dels XLIV Jocs Florals i Literaris Escolars de Girona i Josep Anton Fernàndez, Premi Miquel de Palol 2024. Dins el mateix acte, es farà un homenatge a Josep Tharrats i Vilà (Girona, 1886-Barcelona, 1975).
També es farà una lectura dramatitzada de Jo, Prudenci Bertrana a la Sala La Planeta, es farà una taula rodona sobre com les tecnologies reconfiguren l'experiència literària i no faltaran els itineraris literaris per diferents escenaris de Girona.