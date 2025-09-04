Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Temporada Alta bat el seu rècord: 6.743 entrades venudes en un dia

El festival ja té venut el 35% de l'aforament d'aquesta edició, 19.880

La taquilla del Teatre Municipal de Girona, el primer dia de venda d'entrades general de Temporada Alta.

La taquilla del Teatre Municipal de Girona, el primer dia de venda d'entrades general de Temporada Alta. / Marc Martí­

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El festival Temporada Alta ha venut 6.743 entrades el primer dia de venda general, rècord absolut de la història del certamen. L'any passat, la mateixa jornada se'n van dispensar 5.123.

En total, la cita de Girona i Salt porta venudes 19.880 entrades, un 35% de tot l'aforament del festival, ja que els primers espectacles es van posar a la venda fa mesos.

El 80% dels tiquets venuts, 15.857, s'han adquirit a la pàgina web, i 4.023 a través de vendes a taquilla, per telèfon els dies de venda preferent i presencial aquest dijous.

Els espectacles més venuts han estat, fins ara, el concert de Rigoberta Bandini al Palau Firal, els de Patti Smith a l'Auditori, Dones de ràdio de Cristina Clemente i Sergi Belbel, Ai! La misèria ens farà feliços de Gabriel Calderón i La brama del cérvol de La Calòrica.

L’únic espectacle exhaurit a hores d’ara és Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir d’Angélica Liddell, que s'ha omplert en menys de dues hores aquest matí.

Per poder oferir entrades de tots els espectacles de la programació, el festival ja ha posat a la venda una nova funció de lDones de ràdio i tres més de Lumiero i està treballant per ampliar sessions d'altres títols que anunciarà en els pròxims dies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents