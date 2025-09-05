El Festival Recòndit farà visites guiades i rondes de comèdia pel Pla de l’Estany
Es faran tres jornades durant aquest mes amb tastos de gastronomia i humor per part de cares com Ester Bertran, Godai Garcia i Albert Floyd
El Festival Recòndit ha posat en marxa un projectes de visites guiades a productors locals del Pla de l’Estany i rondes de comèdia amb alguns dels monologuistes més reconeguts del país. Seran tres jornades durant el mes de setembre que passaran per Dolça Abella, a Crespià; Mas Auró, a Esponellà, i Mas Alba, a Terradelles.
Després d’una programació regular de música entre març i juliol, que va portar 18 concerts als pobles més petits del Pla de l’Estany, la comèdia prendrà ara el relleu al Recòndit. Ho farà amb l’objectiu de visibilitzar i dinamitzar uns productors locals que durant tot l’any ja han estat protagonistes amb el Tast Recòndit.
El tret de sortida serà el 13 de setembre al matí amb una visita guiada a les instal·lacions de Dolça Abella, un tast de mel i una ronda de comèdia protagonitzada per Ester Bertran, Aleix Cabarrocas, Marc Oliva i Albert Floyd. A la tarda del mateix 13 de setembre, l’activitat es traslladarà a Esponellà per visitar les instal·lacions de Mas Auró, realitzar un tast d’olis i una ronda de comèdia amb Godai Garcia, Norbert Palazón i Irene Sango, tres noms habituals dels micro oberts i espectacles de stand up català.
Finalment, la darrera de les tres cites serà el 20 de setembre a Mas Alba, amb una visita guiada on es podrà veure el procés d’elaboració del formatge i un tast de formatges. La ronda de comèdia a Mas Alba estarà encapçalada per Oye Sherman (Maria Rovira), una de les còmiques de més renom a Catalunya, i comptarà també amb Andrea Farina i Març Llinàs.
