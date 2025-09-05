TEMPORADA ALTA
«Hem de seguir fent propostes internacionals a Girona, potents, que atreguin públic de teatre de Barcelona»
Narcís Puig és, des del gener, director artístic del festival Temporada Alta. Ha presentat una programació continuista, que manté els seus pilars més reconeixibles, i que, per primer cop, conviurà amb un cicle internacional a Barcelona dissenyat des d’aquí.
Després de catorze anys com a adjunt a la direcció artística del festival Temporada Alta, treballant de bracet amb Salvador Sunyer, Narcís Puig li ha agafat el relleu. Acaba de presentar la seva primera programació, una edició continuista que mantindrà els trets distintius del certamen: la programació internacional de primer nivell, l'impuls a la creació a través de les produccions i coproduccions, i una mirada àmplia a l'escena catalana. Aposta per seguir fent créixer el festival, sobretot "en qualitat", acostar-se a públics poc habituals al teatre.
Reitera la necessitat d'un nou espai a Girona apte per a rebre grans produccions internacionals -"és una evidència"- i insisteix que el nou cicle d'espectacles forans que impulsa Temporada Alta a Barcelona, el Flaix de Tardor - BCN, no serà competència per Girona, ni a l'hora de captar públic ni de programar. "Si mires el festival d'aquí, ni ha canviat ni ha perdut", subratlla.
A partir d’ara en serà la cara més visible de portes enfora, però fa anys que el seu criteri té un pes molt destacat en la programació.
Per això parlo de continuïtat, aniran canviant coses, com sempre, i evidentment l’ull que acabava de definir la programació era el d’en Sunyer i ara és el meu. Però el festival no canviarà perquè ara ja porto quinze anys, he format part de gairebé la meitat de les edicions i he treballat molt estretament amb en Sunyer, per tant, sento les programacions dels últims anys també com a meves, igual o gairebé igual que la d’aquest any.
Fa anys que el festival té tres eixos molt clars: programació internacional, coproduccions i suport a l’escena catalana. Continuaran sent els pilars per als anys vinents?
De moment, segur que sí, i jo crec que per uns certs anys. L’altra cosa és que s’incorpori algun puntal més que ara mateix no em puc ni imaginar...
La confecció de la programació internacional era una de les seves missions com a adjunt a la direcció. L’apartat internacional tindrà més pes a partir d’ara?
No per força, perquè això és una qüestió de pressupost, és més car portar espectacles internacionals que nacionals. És veritat que jo he sigut l’ull, i hi havia una part del sector internacional amb qui jo tenia una relació més continuada. Però a l’hora de fer la programació, ho posàvem tot sobre la taula, nacional i internacional, i acabàvem decidint entre els dos amb en Sunyer. També feia uns anys que feia el seguiment de joves companyies, del que anava passat a les sales petites de Barcelona, més enllà dels grans noms.
Però sí que ha anunciat que vol consolidar i ampliar els projectes internacionals en què participa Temporada Alta.
Sí. Els projectes europeus porten molta feina, necessiten molta dedicació, però a part del que és el propi projecte, creen unes relacions que són molt importants. Segurament hem d’estar més posats en el cor dels projectes. Per exemple, l’espectacle búlgar The Hague ens arriba a través d’un projecte que acaba de començar amb el Teatre Nacional Ivan Vazov de Sofia, amb qui fins ara no ens coneixíem. Hi ha tanta producció internacional, tantes companyies i teatres que produeixen, que anar tenint una xarxa de coneixences és molt important.
S’ha marcat com a línia de treball l’impuls a joves talents. En què s’ha de concretar?
Això depèn del moment de la companyia. En alguns casos, ajudant-los a passar del petit format a produccions més grosses, i en altres, la visibilitat que els dona Temporada Alta els va bé, perquè els posa al mapa del teatre català.
També ha parlat d’acostar-se a col·lectius que no són públic del festival i a barris allunyats del centre. De moment, recupera el projecte de teatre a les biblioteques, Llibràlegs, que es va acabar el 2021.
Aquest any ha sigut aterrar, mirar... Tot i que siguis a dins, el canvi de posició fa que intentis mirar-te les coses amb una mica més de distància per veure què fas. No sé si l’any que ve hi haurà uns Llibràlegs tal com han sigut fins ara, o si ens inventarem una altra cosa per seguir movent-nos per espais diferents del centre de Girona o de Salt dels que ja tenim.
Té la sensació que el festival està allunyat dels barris?
No, no, hi ha gent que ve de tots els barris de Girona. Però les biblioteques són un cas molt paradigmàtic de centre cultural que funciona, fan comunitat. I una part important d’aquesta gent no és públic de Temporada Alta, ni públic de teatre habitual, i això ho vam detectar amb els primers Llibràlegs. I és aquesta idea d’anar-te acostant a aquests públics que no són els habituals o que, per la via habitual de comunicació que tenim nosaltres, no accedeixen al festival o a la cultura del teatre.
També va parlar de tenir presència en nous pobles. Més subseus?
La xarxa que tenim de subseus, per mi és una cosa que es pot treballar per ampliar-la. Però t’has de posar d’acord amb els ajuntaments, hi ha d’haver la infraestructura... És anar acostant el festival a llocs que encara no ha trepitjat o acostant-lo a públics nous. I també penso que l’altra cosa que hem aconseguir és que el públic de Temporada Alta vagi a altres llocs on normalment no estan acostumats a veure teatre, i començar a veure què passa, i potser s’enganxen a alguna altra cosa a les programacions de cada ciutat.
En els darrers anys, Barcelona ha sigut subseu, amb un o dos espectacles per edició. Ara ja té un cicle sencer, Flaix de tardor – BCN, amb set espectacles internacionals en sis teatres diferents. Per què?
Per una banda, per ganes de col·laborar amb alguns espais concrets. Per l’altra, hi ha el tema dels espais, sobretot amb la dansa, perquè és molt difícil portar a Girona muntatges grans perquè no tenim l’espai adequat. Amb el Mercat de les Flors, que és amb qui hi ha hagut més relació els últims anys i cada any hi hem fet alguna proposta conjunta, era clarament per l’espai.
Entre els socis del Flaix de Tardor hi ha teatres com el Lliure, La Villarroel... també la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.
Comparat amb altres ciutats europees de la mateixa mida, Barcelona té menys programació internacional. Té un gran festival internacional, el Grec que funciona molt bé i que porta coses d’alt nivell, i algun teatre presenta espectacles puntualment, però, per comparació, sobretot, hi ha moltes coses que no acaben arribant a Catalunya, perquè entre Temporada Alta i Barcelona no absorbim totes les coses interessants que es podrien fer. Aquesta és la idea inicial, l’Ajuntament de Barcelona ens ho va comprar, la Generalitat s’hi va apuntar, i vam dir, doncs fem aquesta primera edició, provem, esperem que tot vagi bé, i l’any que ve ho intentarem seguir.
Quina relació té el cicle amb el festival de Girona i Salt? La programació es dissenya des del mateix lloc i es farà durant les mateixes dates, però vostè parla d’iniciatives diferenciades.
Sí, coincideixen les dates. Per la nostra manera de treballar, era lògic, però són dues coses diferents. Temporada Alta és el festival gironí, i això no canviarà: seguirà sent el festival gironí, i volem fer-lo créixer en qualitat, no sé si en nombre d’espectacles, perquè estem una mica al límit de les capacitats d’ocupació dels espais. La idea no és «ara fem una altra cosa i Temporada Alta queda allà aparcat», no. Són dos pressupostos diferents, es fan des del mateix equip, però són dos projectes diferents.
A l’apartat de programació i entrades del web de Temporada Alta, els espectacles estan totalment barrejats, no hi ha distinció.
Perquè és una iniciativa de Temporada Alta, sí. Això només és el primer any, ja veurem com ho organitzem.
La programació internacional és un dels grans reclams del festival per atreure espectadors de fora de les comarques gironines. Oferir-ne en les mateixes dates a Barcelona pot restar-li públic?
Jo crec que no. Com que es fa des del mateix equip, hi ha una coordinació. El moment en què passen més coses a Flaix de Tardor coincideix amb les Fires de Girona, que és una època en què ja sempre fèiem menys programació internacional, perquè hi ha una programació una mica més popular, més de fires. El que hem de fer és seguir fent propostes internacionals a Girona, potents, que atreguin el públic de teatre de Barcelona. Jo penso que això no és cap problema.
Però entén les suspicàcies.
Les entenc, sobretot, que es faci des del mateix lloc desperta aquesta cosa «d’ostres, què estan fent aquests?». Però jo crec que si mires la programació d’un i la de l’altre, el festival té els tres eixos que dèiem i el cicle una programació internacional, perquè Barcelona teatralment funciona i pensem que el Flaix de Tardor serà una cosa que ajudarà a normalitzar a Barcelona la part de teatre internacional. Les entenc, és el primer any i ho explico tota l’estona, però si mires la programació d’aquí, veus que el festival no ha canviat i no ha perdut.
Algun dels espectacles que porten a Barcelona no s’ha pogut fer a Girona per les mides del teatre?
El que no cabria en cap espai de Girona és el del Mercat de les Flors. Després n’hi ha dos que ja s’havien fet aquí, per tant...
La necessitat d’un nou espai teatral a Girona, amb un escenari per acollir grans produccions, ha estat una demanda recurrent del festival des de fa més d’una dècada.
És una evidència que a Girona, que s’ha convertit en una gran capital teatral i que, a més de Temporada Alta, que és un gran festival de país, té El Canal, que és un centre de producció que està funcionant bé i que té molts elements, li falta un espai on poder representar una part d’espectacles que ara és impossible fer aquí. És una evidència.
Fins ara la seva feina estava molt enfocada en la part artística. Ara també li toca bregar amb les institucions. Com han estat els primers contactes?
(riu) Tot correcte, tot bé. Em sento benvingut. Ens barallarem quan toqui barallar-nos, però de moment l’entrada ha sigut plàcida.
Com han estat els primers contactes?
Soc director oficialment des del gener, per tant, hem fet reunions més enllà de saludar-nos, ja hem començat a treballar, però no diré més. (riu)
El relleu ha començat tranquil, però, com hem d’imaginar el festival d’aquí a cinc anys? Serà un Temporada Alta molt diferent?
Jo crec que seguirem parlant dels mateixos tres eixos, i espero que serà un festival encara més enganxat a la xarxa d’europea, perquè sigui més fàcil veure espectacles d’altres països i de formats diferents. Però és difícil, poden passar moltes coses. El 2021 tots pensàvem que tindríem una línia de teatre presencial i una altra digital. I, quan la gent va poder anar al teatre, no veníem ni una entrada pel digital.
L’última. Parlava de la rebuda. Pesa, ser el relleu d’algú com en Salvador Sunyer?
Sí, home, té un pes. Jo no soc el nou Sunyer, soc el nou director de Temporada Alta. Evidentment, en Sunyer és un personatge, tant en l’àmbit teatral com en l’àmbit gironí, molt conegut i molt reconegut, i molt apreciat i valorat. Quan m’ho va proposar i vaig acceptar, ja sabia que d’alguna manera seria enyorat. Però jo he de fer la meva feina, i fer el festival el millor possible, fer-lo el més gran possible, fer-lo el més interessant possible, i en això coincidim. La manera de fer, el caràcter, la història, és molt diferent.
D'IBM a Rigola
No ha ocupat la primera línia fins ara, però Narcís Puig (L’Armentera, 1965) és una d’aquelles peces imprescindibles que han fet que Temporada Alta sigui on és. Deu ser de les persones que més teatre veuen a Catalunya, en viu i -sacrilegi- en vídeo, perquè fins al desembre passat els seus eren els ulls del festival. Com els vistaires del futbol, voltava per les platees de dins i fora del país i garbellava programacions de sales i festivals buscant espectacles per dur-los a Temporada Alta. Fa un parell de dècades que Àlex Rigola qui li va donar la primera oportunitat per dedicar-se professionalment al teatre. Tenia trenta-nou anys, perquè el recorregut per arribar fins aquí ha estat, si més no, curiós.
Llicenciat en Informàtica, treballava a IBM entre Barcelona i Bilbao i era, reconeix, «un friqui del teatre» que veia tres o quatre obres per setmana i formava part de l’Associació d’Espectadors del Lliure, que organitzava activitats i viatges per anar a veure espectacles. Entre ells, la seva primera incursió com a aficionat al festival d’Avinyó, el més prestigiós d’arts escèniques del continent, l’any 1991. Més endavant hi tornaria estiu rere estiu, ja com a programador.
També era un assidu del Bar Raval, punt de trobada de la professió a la ciutat comtal, on va conèixer Rigola i van establir amistat. Una trucada de Rigola, llavors director del Lliure, quan treballava al País Basc, li va canviar la vida: «escolta, tu deixaries IBM per venir a treballar al teatre amb mi?». «Coneixia molta gent i havia vist molt de teatre, però quan ets aficionat no saps si la teva mirada compta. Una de les parts de la feina és saber diferenciar el que a tu t’agrada del que està bé. I si funcionarà», explica.
Després d’aquella telefonada, recorda, va tenir una setmana de crisi, però al final va dir que sí. I fins avui.
