Conferència
Juli Garreta a través dels ulls del pianista Josep Ribera
El cronista musical Alfons Hereu fa un tast de la projecció internacional que va tenir el compositor Juli Garreta a partir de la tasca del pianista Ribera per reivindicar-lo des de Dinamarca, on viu
Juli Garreta va ser, en paraules del pianista guixolenc Josep Ribera, un «geni poc conegut». Establert a Dinamarca des que tenia poc més de 20 anys, Ribera pot presumir amb 88 anys d’una carrera d’èxit i d’haver tocat obres dels compositors més cèlebres del món, incloses les més difícils, i que ha dut per tots els continents. I que una paraula tan poderosa com «geni» l’usi un músic que va ser considerat un nen prodigi (va entrar a estudiar piano al Conservatori de Música del Liceu amb només 9 anys), són paraules majors.
El cronista musical Alfons Hereu va explicar l’impacte que la música de Garreta va tenir en Ribera el dimecres a la conferència El Garreta més internacional a la sala Abad Panyelles del Monestir. A través d’un repàs per la vida de Ribera, Hereu va explicar com el pianista va conèixer la música de Garreta des de ben jove, com se’n va meravellar i com al llarg de la seva carrera l’ha reivindicat a través d’una de les obres més complicades que va compondre: la Sonata en Do menor per piano sol. «És magnífica, complicadíssima i dificilíssima», la descriu Ribera. I va ser el pianista qui el 18 de juliol de 2014 va dur la Sonata per primer cop al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu dins el Festival Porta Ferrada. Podria semblar una fita incomprensible tenint en compte que la sonata va ser composta el 1922. Ribera també havia tocat l’any anterior al festival amb peces de Beethoven, Mendelssohn, Liszt i Ravel, i ho feu per primer cop des que l’any 1954 va oferir el seu últim concert a Catalunya.
Ribera fou el primer que va donar a conèixer Garreta fora de Catalunya als països nòrdics i bàltics, amb l’enregistrament que feu de les dues sonates del compositor el 1973 i el 1988. Les seves peces exigents i tan riques d’harmonia el feien tot un repte interpretatiu. En aquest aspecte, el cronista va lloar Garreta, indicant que «sense haver estudiat teoria de l’harmonia, tenia una visió espontània de l’estructura i de la forma», i va matisar que «no era tan autodidacta com ens han fet creure, sinó que tenia bases musicals perquè el seu pare sabia música», va dir, tot reblant que «la música no cau del cel, s’ha d’estudiar i treballar molt».
Gràcies a l’amistat de Ribera amb Hereu i amb l’avinentesa d’una visita que aquest li va fer el març a Dinamarca, Ribera va aparèixer a la sala Abad Panyelles a través d’una pantalla des d’on va tenir el detall de dedicar al públic conferenciant una peça de Debussy interpretada amb un Fazioli des del seu estudi a Copenhaguen. El músic va donar un missatge final clar: «val la pena celebrar Juli Garreta».
