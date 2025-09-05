Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Espai Gironès vendrà entrades de Temporada Alta amb descompte aquest dissabte

Al punt de venda del centre comercial hi haurà rebaixes del 20 i 30%

L'Espai Gironès, en una imatge d'arxiu.

L'Espai Gironès, en una imatge d'arxiu. / DdG

DdG

Salt

L’Espai Gironès tornarà a habilitar a les seves instal·lacions un punt de venda d’entrades per al festival Temporada Alta aquest dissabte. Els visitants de l’Espai Gironès podran adquirir, de les 10 del matí a la 1 i de 4 a 7 de la tarda, entrades per a tots els espectacles de la programació amb descomptes del 20%.

En el cas de l’espectacle Id Evolution, patrocinat pel centre comercial, el descompte arribarà al 30%.Id Evolution és una nova versió d'un dels clàssics de la companyia de circ canadenca Cirque Éloize que dispara la creativitat i l’emoció, combinant el circ, la dansa, el teatre i la tecnologia. Temporada Alta n'acollirà l'estrena a l'Estat espanyol.

En paral·lel, aquest mateix dissabte se sortejaran entrades dobles per aquest espectacle i per d’altres de la programació durant el dia, i un equip d’animadors s’encarregarà de dinamitzar l’acció i engrescar als visitants a gaudir dels espectacles.

