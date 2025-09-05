L'Espai Gironès vendrà entrades de Temporada Alta amb descompte aquest dissabte
Al punt de venda del centre comercial hi haurà rebaixes del 20 i 30%
DdG
L’Espai Gironès tornarà a habilitar a les seves instal·lacions un punt de venda d’entrades per al festival Temporada Alta aquest dissabte. Els visitants de l’Espai Gironès podran adquirir, de les 10 del matí a la 1 i de 4 a 7 de la tarda, entrades per a tots els espectacles de la programació amb descomptes del 20%.
En el cas de l’espectacle Id Evolution, patrocinat pel centre comercial, el descompte arribarà al 30%.Id Evolution és una nova versió d'un dels clàssics de la companyia de circ canadenca Cirque Éloize que dispara la creativitat i l’emoció, combinant el circ, la dansa, el teatre i la tecnologia. Temporada Alta n'acollirà l'estrena a l'Estat espanyol.
En paral·lel, aquest mateix dissabte se sortejaran entrades dobles per aquest espectacle i per d’altres de la programació durant el dia, i un equip d’animadors s’encarregarà de dinamitzar l’acció i engrescar als visitants a gaudir dels espectacles.
