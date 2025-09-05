ART
Max Villavecchia i Stefano Mussato proposen un passeig pictòric i musical per un cap de Creus compartit
Aquest racó mític de l'Empordà s'ha traslladat la galeria Patrick Domken de Cadaqués de la mà del compositor i pianista Max Villavecchia i el pintor Stefano Mussato que han capturat la seva essència entre el mar i les roques
Cristina Vilà Bartis
Entre el mar i les roques del cap de Creus ha nascut i crescut el projecte que ha unit, durant dos anys, al pianista i compositor Max Villavecchia i el pintor Stefano Mussato i el 23 d’agost va veure la llum en una exposició -Entre mar i roca- a la galeria Patrick Domken de Cadaqués fins al 10 de setembre. Serà el resultat d’un camí únic fet per ambdós creadors, units per l’amistat i l’art, on les pintures de Mussato es convertiran en una escenografia meravellosa pels preludis compostos per Villavecchia que prendran vida, en directe, durant tres vetllades que es faran avui, el 6 i el 10 d’aquest mes.
El que havia de ser un homenatge a l’època impressionista, tant des del punt de vista musical com pictòric, s’ha convertit en una oda al cap de Creus i el paisatge més desconegut de Cadaqués. En el rerefons hi ha l’amor que senten els dos per aquest poble: un, alimentat amb els anys, l’altre, més recent. "Els meus avis hi van comprar una casa als anys 50 i jo hi vaig des de petit, forma part de la meva vida", recorda Villavecchia. Per a Mussato, la fascinació va començar més tard, quan ja instal·lat a Catalunya a dinou anys des de la Itàlia natal, va conèixer Cadaqués on anava sovint per pintar i fer notes de colors pensant a impulsar algun projecte com el que ha pres forma aquests dos últims anys durant els quals Villavecchia i Mussato han viscut "miniresidències de tres o quatre dies per explorar un nou territori, descobrint racons per agafar idees i parlar sobre la peça a crear". Max Villavecchia admet haver redescobert i admirat entorns i colors insospitats del mar en certes èpoques de l’any o formes de les roques que el traslladaven a la muntanya. "Investigar, explorar i observar és molt inspirador". Per a Stefano Mussato, el més sorprenent "és caminar per llocs del tot diferents passant de paisatges lunars a formes estranyes que recorden animals i que han creat el mar i el vent, un diàleg entre dos personatges que s’adapten l’un a l’altre".
Com traslladar aquestes vivències i sensacions a una peça? Max Villavecchia tenia clar que volia fer un vinil amb dotze peces d’entre dos i quatre minuts de durada, el seu primer disc de piano sol. Per tant, va apostar per crear preludis prenent com a referència a autors impressionistes com Debussy o Ravel, que van compondre peces sobre el mar. Així, es va deixar portar per les converses i la visió de les obres pictòriques en creació. Per la seva part, Stefano Mussato va arribar a la pintura després de treballar sis anys de tatuador i estudiar il·lustració. "La pintura em va canviar la perspectiva sobre com podia treure el que tenia dins sense una exigència externa, era pintar per pintar, molt més espontani i pur". El projecte amb Max Villavecchia a Cadaqués encaixa amb aquest desig. Stefano Mussato diu que ho van viure "amb els sentits molt oberts" escollint racons no massa obvis, però molt característics de Cadaqués, espais que propiciaven "la trobada entre aquesta roca increïble de formes meravelloses i el mar". L’artista explica que l’any passat ja va fer un projecte similar a Sicília amb un altre pintor durant dues setmanes, però "a Cadaqués ha estat diferent: no era tant captar la impressió del moment com veure a cada lloc que ens inspirava, aturar-nos, reflexionar i desenvolupar-ho a l’estudi".
Mussato ha creat un munt de peces amb pinzellades molt marcades, que semblen atzaroses, però que no amaguen que són pintura. Tot i lectures prèvies, entre elles Cadaqués de Josep Pla, van descartar incloure "anècdotes humanes" per centrar-se "en el diàleg entre el mar i la roca: un, en constant moviment i l’altra ferma, però modificable, una convivència en una harmonia increïble que recorda el pas del temps més lent". Stefano Mussato no amaga que ara sent certa tristesa perquè el projecte s’acaba: "Al final va ser un crit d’ajuda perquè el procés creatiu en les nostres disciplines és molt solitari, passem anys sencers a casa sols pintant o component. Que bonic, doncs, iniciar un viatge de la mà junts, acompanyar-nos, inspirar-nos i poder-nos perdre en el procés creatiu de l’altre, conèixer-nos molt profundament com a persones, en els silencis, investigar les nostres debilitats i que l’altre fos allà" per donar la mà.
