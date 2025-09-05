Els Premis Goya 2026 se celebraran a Barcelona el 28 de febrer
Ignasi Fortuny
Els Premis Goya 2026 se celebraran a Barcelona el proper 28 de febrer. Així ho ha anunciat el president de l’Acadèmia del Cinema, Fernando Méndez-Leite, acompanyat de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acte celebrat al Palau de la Generalitat aquest divendres. D’aquesta manera, la 40 edició dels guardons cinematogràfics ja tenen data, després que el mes de maig passat la capital catalana fos anunciada com a seu de la cerimònia.
Barcelona acollirà la gran gala del cine espanyol més de 25 anys després de l’última vegada, quan el 2000 l’Acadèmia va apostar per primera vegada per celebrar els Goya fora de Madrid, una cosa que els últims anys s’ha consolidat passant per Sevilla (2019 i el 2023), Màlaga (2020 i el 2021), València (2022), Valladolid (2024) i Granada (2025). La selecció de la capital catalana és, segons Hernàndez, «un reconeixement indubtable de la força, el talent i el dinamisme imparable del nostre cine». Un dinamisme que se sustenta en les xifres de rècord de la temporada anterior, «un moment sensacional», quan les pel·lícules catalanes seduïren a 730.000 espectadors. Un reconeixement, ha sentenciat Méndez-Leite, a «una ciutat que respira cine».
