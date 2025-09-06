Llibres
Un estudiant poca-solta i el viatge de redempció del dimoni Banyeta
La segona novel·la de l’escriptor castelloní Daniel Genís Mas, «El dimoni abans de nosaltres» s’endinsa en els orígens del món per proposar una visió més humana del mal
Els protagonistes de la nova novel·la del castelloní Daniel Genís Mas són, en certa manera, víctimes del destí. A través d’un viatge fins als indrets més inhòspits i miserables, l’argument d’El dimoni abans de nosaltres condueix el lector a redescobrir la història de com es va crear el món tal com el coneixem en les llegendes i mites de l’antiguitat. No per fer-la menys crua, però fent el bé i el mal més humans, i potser més pròxims.
La fatalitat, el destí i els camins que menen cap a l’infern són alguns dels elements principals de l’obra, que s’inspira en les històries de pastorets i en els mites de la creació, sense oblidar els personatges clau de la cultura popular de parla catalana: els dimonis.
Els dos protagonistes que inicien un camí cap a una nova veritat són un dimoni «de segona categoria», en Banyeta, i un estudiant amb molt poc seny i més aviat poca-solta, en Pere Pena, que creuen els seus camins per pura casualitat i després d’una peripècia dantesca pel Barri Vell de Girona. El dimoni li proposa un pacte, i tot i les reticències de l’estudiant, aquest acaba acceptant pensant-se que en podrà treure un profit. El personatge d’en Banyeta, entremaliat i de males idees, és propi del folklore mallorquí, però a Girona és ben conegut perquè forma part del paisatge de la ciutat; el seu cap apareix petrificat amb unes banyes pronunciades a la façana entre la plaça del Vi i el carrer Ciutadans.
Aquesta serà la segona novel·la publicada per Genís, que també és professor i ha sigut l’ànima del projecte El Biblionauta durant dotze anys. L’any 2022 va debutar en el gènere de ficció amb Uns déus ferotges amb l’editorial Males Herbes, on ara repeteix. En aquella obra, l’argument també girava al voltant d’un pelegrinatge, en aquest cas d’un jove musulmà del segle XII des de València fins a la Meca.
«Ja tenia algunes parts escrites, quan vaig publicar la primera novel·la també tenia coses guardades al calaix, i d’altres que eren del mateix univers em van quedar penjades», indica. I tot i que una i altra no tenen res a veure, hi apareixen elements comuns com ara la muntanya del Córcoras, un element que serveix per espantar i empetitir els éssers que hi viuen a prop.
També hi ha una insistència contínua sobre els camins que menen cap a l’infern, tant literals com metafòrics, i entre aquests camins físics hi ha referències gironines, com ara l’estany de Sils, on una llegenda del segle XVII protagonitzada per un home que es diu Pere Portes (personatge que ha inspirat en Pere Pena) el situa com l’entrada a l’infern. Genís subratlla que «m’han dit que té un aire a les obres de Folch i Torres i això per mi és un orgull».
«Amb aquesta novel·la volia parlar sobre els orígens del món, sobre les coses conscients i inconscients a través de la història insignificant del dimoni que no està acceptat dins l’espècie, i com a mesura que avança, la cosa es va complicant de mica en mica», explica Genís. «Volia desdibuixar fronteres entre els dos mons amb uns personatges que d’entrada són molt marcats: l’un, un estudiant que bé podria ser de dret canònic, i l’altre un dimoni, i com al llarg de la novel·la s’adonen que s’acosten molt més del que es pensaven», sosté.
El viatge redescobreix personatges bíblics com Caín o Abel, fa una descripció molt implacable dels déus Genís se sent molt còmode al gènere fantàstic, tot i que indica que li agrada llegir de tot. «Crec que el fantàstic, en el fons, parla de manera més desinhibida de les realitats properes», subratlla. I ho fa vestint l’obra d’un toc d’humor que manté fins al final, dins un relat que explica tragèdia i fatalitat: «Faig servir un to que fa que tot sembli més condescendent, però sense la intenció de frivolitzar», diu. És un equilibri amb què el lector pot redimir metafòricament la malaurança viscuda per un dimoni de segona, un antiheroi, que només volia ser escoltat. n
