El MiroRock estrena banda amb un tribut a Led Zeppelin
La tercera edició del festival dedicat al rock a la sala La Mirona de Salt comptarà amb Sôber, Inadaptats, Crim i Ten Years After
Alba Carmona
El festival MiroRock de Salt estrenarà banda, la MiroRock Band, una formació de joves músics gironins d’entre 18 i 25 anys, molts dels quals amb el bagatge previ de la Black Music Big Band. Debutaran amb un homenatge a Led Zeppelin el diumenge 14 de setembre (12.00), al vermut musical que inaugurarà el festival dedicat al rock de la sala La Mirona. Amb Led Zeppelin Revisited, un espectacle ideat expressament per al festival, la formació s’endinsarà en el repertori d’una de les bandes més icòniques del rock, revisitant clàssics com Stairway to heaven.
Des del punt de vista musical, la MiroRock Band ha treballat el concert amb un doble enfocament: d’una banda, prenent com a referència tant els enregistraments originals dels discos de Led Zeppelin com el mític directe The Song Remains the Same, amb la voluntat de captar al màxim l’essència i l’energia de la banda. De l’altra, han incorporat arranjaments propis per fer-ne una reinterpretació, per anar més enllà de la còpia exacta.
La formació la integren Albert Torrent (bateria); Riv Ventura (baix); Adrià Bohigas i Arnau Planagumà (guitarres); Andrea Vintilescu (teclats); Adrià Bauzó, Andreu Molina, Ferran Pradas, Roger Pellicer i Roger Solé als vents i, a les veus, Amelie Pizarro, Emma Pagès, Judit Delgado, Júlia Stark, Kevin Rodríguez Narcís Sisu Costa i Nuri Mancebo.
Tercera edició del festival
Sôber, Inadaptats, Ten Years After o Morphium són alguns dels grups que passaran per la tercera edició del festival MiroRock, que se celebrarà fins al el 3 d’octubre a La Mirona. El certamen està dedicat al rock, però, segons els organitzadors, en aquesta edició s’ha ampliat «l’espectre de programació per donar cabuda a un gran ventall d’estils» que formen part d’aquest gènere musical. En total, hi haurà sis jornades de concerts.
El 19 de setembre serà el torn dels gironins Silverflame, que presentaran el seu nou treball discogràfic, acompanyats d’Àcid Úric i del nou projecte de la saltenca Nuri Mancebo, The Mob Rulles. La nit acabarà amb Mr. B & The Big Kaboon. L’endemà, Sôber compartiran escenari amb els gironins Morphium i The Mothercrow.
El 26 de setembre, serà el torn dels mítics Inadaptats, que tocaran amb Crim i Les Buch.
L’endemà, el 27 de setembre, es podrà gaudir d’un dels caps de cartell: Ten Years After, que oferiran un concert la mateixa nit que la francesa Laura Cox i que els novayorkesos Handome Jack. Finalment, el 3 d’octubre el festival es clourà amb els Siloé, que tornen a La Mirona acompanyats de Negre i Juriol.
