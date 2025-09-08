Ernest Prana enceta el cicle Nits a dalt de Vila de Tossa
El festival dona protagonisme als tributs a grups com ABBA, Estopa i Txarango
Tossa de Mar va arrencar ahir el Festival Nits a dalt de Vila amb un concert d’Ernest Prana, que va tenir lloc a l’Església Vella on va omplir totes les localitats. Aquesta ha estat la primera actuació del cicle de petit format, que es durà a terme cada divendres d’aquest mes i comptarà amb un repertori de tributs de grups de la música catalana i internacional, amb ABBA (13 de setembre), Estopa (20 de setembre) i Txarango (27 de setembre).
Enguany se celebra la tercera edició del cicle, que té l’objectiu d’oferir una programació variada i allargar la temporada d’estiu durant el setembre.
