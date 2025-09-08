Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ernest Prana enceta el cicle Nits a dalt de Vila de Tossa

El festival dona protagonisme als tributs a grups com ABBA, Estopa i Txarango

El concert d'Ernest Prana, que va inaugurar el cicle ahir a l'Església Vella de Tossa de Mar.

El concert d'Ernest Prana, que va inaugurar el cicle ahir a l'Església Vella de Tossa de Mar. / Ajuntament de Tossa de Mar

Redacció

Redacció

Tossa de Mar

Tossa de Mar va arrencar ahir el Festival Nits a dalt de Vila amb un concert d’Ernest Prana, que va tenir lloc a l’Església Vella on va omplir totes les localitats. Aquesta ha estat la primera actuació del cicle de petit format, que es durà a terme cada divendres d’aquest mes i comptarà amb un repertori de tributs de grups de la música catalana i internacional, amb ABBA (13 de setembre), Estopa (20 de setembre) i Txarango (27 de setembre).

Enguany se celebra la tercera edició del cicle, que té l’objectiu d’oferir una programació variada i allargar la temporada d’estiu durant el setembre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents