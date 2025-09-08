Rick Davies, cofundador de Supertramp, mor als 81 anys
Rick Davies, cofundador, cantant i compositor de Supertramp ha mort als 81 anys, ha informat la banda de rock britànica, que va precisar que patia mieloma des de fa prop de deu anys.
Davies va néixer a Swindon el 22 de juliol de 1944 i va morir aquest passat dissabte a Long Island (els EUA).
El grup va recordar a la seva pàgina web que el seu amor per la música va començar de nen escoltant "Drummin' Man" de Gene Krupa, amb el que va desenvolupar una passió pel jazz, el blues i el rock'n'roll.
Davies va fundar Supertramp el 1969 a Londres juntament amb Roger Hodgson. "Dreamer", "Bloody Well Right", "Breakfast in America", "Goodbye Stranger" o " Even in The Quietest Moments" són alguns dels majors èxits del conjunt.
Com a coautor, segons va assenyalar la banda al seu web, va ser la veu i pianista darrere de les cançons més icòniques de Supertramp, "deixant una petjada inesborrable en la història del rock".
"La seva veu plena d'ànima i el seu inconfusible toc en el Wurlitzer es van convertir en el batec del so del grup", va dir el comunicat en referència al piano elèctric que es va convertir en el seu segell especialment en els anys setanta i vuitanta.
Fora dels escenaris, segons la nota, Davies era conegut "per la seva calidesa, resiliència i devoció a la seva esposa, Sue, amb qui va compartir més de cinc dècades".
"Després d'enfrontar seriosos problemes de salut que li van impedir continuar de gira amb Supertramp, gaudia tocant amb els seus amics de tota la vida en la banda Ricky and the Rockets", va indicar el grup, del qual Hodgson va marxar el 1983 per a continuar la seva carrera en solitari.
"La música i el llegat de Rick continuen inspirant a molts i són prova que les grans cançons mai moren, sinó que continuen vivint", va concloure Supertramp en el seu homenatge a Davies, que el 2015 va ser diagnosticat amb mieloma, un càncer en les cèl·lules plasmàtiques.
