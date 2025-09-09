El Col·lectiu Desasosiego i Bertrana, protagonistes de la tardor a La Planeta
La sala de teatre independent acollirà 38 propostes fins al gener, incloent-hi els actes vinculats al premi Casero i Temporada Alta
El gironí Àlex Castro estrenarà «Un paradís a la frontera» al novembre
Un doblet del Col·lectiu Desasosiego, la jove companyia nascuda a l’ERAM que sona amb força; la lectura dramatitzada Jo, Prudenci Bertrana o quatre espectacles sortits de la convocatòria Estrena’t al Territori seran algunes de les propostes destacades de la programació de tardor a la sala La Planeta de Girona. La temporada també inclourà, com és habitual, la XXXIII Proposta de Poesia / XLV Premi Just M. Casero i el festival Temporada Alta, fent que, entre el 20 de setembre i el 4 de gener, passin 38 propostes en 50 funcions per la sala de teatre independent.
L’activitat començarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre, amb la lectura dramatitzada Jo, Prudenci Bertrana, un retrat de l’autor, com a persona i com a artista, emmarcada dins dels actes del Premi Prudenci Bertrana amb la dramatúrgia i direcció de Joaquim Armengol.
Pel que fa a la XXXV Proposta de Teatre Independent, arrencarà el 28 de setembre amb l’espectacle de teatre gestual The Bross (o la improbable travessia de dos paios i una caixa) de Kabuts.
El 4 i 5 d’octubre el Col·lectiu Desasiego farà doblet presentant els seus dos espectacles, amb dues sessions per títol. Per una banda, el 4 d’octubre s’hi veurà Un segundo bajo la arena, el seu muntatge de debut, un projecte nascut com a treball de l’ERAM que va acabar fent més d’una temporada a Barcelona. L’endemà, 5 d’octubre, representaran el seu segon espectacle, Breu visita a la gola del llop.
Per Fires de Girona, s’hi podran veure Una peça de Jenny Hollan, a càrrec de La Funcional (28 d’octubre) i Frutal (diari de moviment d’una pallassa oncològica) de La Senyoreta (2 de novembre). També per Sant Narcís tornarà una de les cites tradicionals de La Planeta: la XXXIII Proposta de Poesia / XLV Premi Just M. Casero. El poeta Quim Español presentarà el seu darrer poemari, Quan es fa fosc (29 d’octubre), l’endemà serà el torn de l’entrega del Premi Casero (30 d’octubre) i l’1 de novembre, Marta Pera parlarà de Sylvia Plath amb Recordant Sylvia Plath.
Finalment, per Nadal, la companyia Ninnus hi portarà Que soni el Nadal!, per als més menuts.
La novetat més destacada que portarà la tardor, però, serà el canvi de format d’Estrena’t al Territori, la convocatòria que impulsa La Planeta amb quatre sales més de fora de Barcelona per promoure una descentralització de la producció teatral. Girona acollirà quatre dels cinc espectacles escollits de la tercera convocatòria d’un projecte que promouen conjuntament les sales La Mercantil de Balaguer, el teatre de l’Aurora d’Igualada, La Planeta de Girona, la Sala Trono de Tarragona i la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous.
En aquesta edició, cada sala acull una de les cinc propostes guanyadores ajudant-la en la producció i creació de l’espectacle, a més d’acollir en gira tres propostes més. El projecte en residència a La Planeta és Un paradís a la frontera del dramaturg i director gironí Àlex Castro i la seva companyia Produccions del Malsai, que s’estrenarà el 13 de novembre. Durant els dies següents, a La Planeta es podran veure els espectacles Nosaltres, mortals, una obra de teatre documental de La Desesperada (14 de novembre), l’espectacle familiar Che fai tu, Luna in ciel de la companyia Petit Vermell (15 de novembre) i la comèdia musical Lo de Jaume I de Al Cel Cia (16 de novembre).
El concert perfomàtic El dia de la Bèstia de Sang Sang Sang, lligat al cicle d’art sonor El Generador i al festival Acocollona’t, i diversos muntatges de Temporada Alta completen la programació dels darrers mesos de l’any.
Les entrades ja estan a la venda.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona