Dansa
El fang inspirarà una desena de creacions de microdansa a la Bisbal
La 5a edició del festival itinerant 15 m2 tindrà diverses activitats complementàries amb tallers, animacions i una taula rodona amb dones referents del sector artístic i industrial
El festival de microdansa itinerant 15m2 arriba aquest any a la Bisbal d’Empordà amb una desena de creacions que tindran lloc en diversos espais del municipi. Els dies 19 i el 20 de setembre tindran lloc les mostres de microdansa dels artistes l’Émerveillée, Natalia J Gallardo i Bárbara Sela; Natsuki, María Ganzaráin Pina i Vlad Ion, entre altres. Es faran en diversos escenaris situats al Terracotta Museu, Castell Palau de la Bisbal, Vacamorta i les fàbriques Gres Girona i Sirvent.
El programa arrencarà aquest dissabte, amb un una bateria d’activitats que es faran durant tota la setmana, com un taller de ceràmica amb Martina Rogers, una visita a la fàbrica Argiles Bisbal S.L. amb Quim Font, un tast de vins, l’espectacle Ruge de Cecília Colacrai i una Jornada dedicada a les dones de la ceràmica de la Bisbal que inclourà una taula rodona amb sis dones del sector artístic, artesanal i industrial. Concretament, hi haurà Xènia Agustí, Dolors Ros, Neus Ferrés, Antònia Roig, Anna Ballesté i Madola. També hi haurà un lliurament de premis remunerats que reconeixeran la «feina, l’esforç i la confiança dels creadors en els projectes presentats». El festival els ha dividit en quatre categories: premi Interpretació, per valorar la creació escènica de petit format com un producte complet i de qualitat; premi Creació Escenogràfica, per fomentar l’ús d’escenografia en propostes de moviment; premi Arrel i Memòria, per reconèixer la bellesa de l’experiència, la pròpia i la col·lectiva; i premi Públic, per buscar la complicitat i la implicació del públic assistent en les propostes que hagin agradat més.
La particularitat d’aquesta mostra és que cada any proposa als creadors peces de curta durada, entre 15 i 20 minuts que s’inspirin en la temàtica del festival, que enguany gira al voltant de la ceràmica i de l’argila a través del verb enfangar. D’aquesta manera s’inspira en l’obra de l’artista bisbalenc Pere Noguera i en tota la tradició artesana i la indústria local. Les creacions es fan dins un espai de 15 m2 que dona nom al festival.
Vlad Ion, iniciat al breaking de forma autodidacta a Bilbao i format en dansa contemporània a Barcelona, és un dels artistes que el dissabte 20 portarà la seva creació. L’ha titulat Me lo hice yo mismo i la representarà a la Fàbrica Gres Girona-Ceràmica Ferrés, amb dues funcions de dansa contemporània amb influències de la dansa urbana i el teatre físic. L’objectiu de la peça és reflexionar sobre quines parts de nosaltres mateixes triem mostrar i quines s’amaguen per trobar l’acceptació.
D’altra banda, el ballarí, coreògraf i director artístic Roberto Olivan, també serà al festival com a artista convidat amb una peça de dansa que presentarà en col·laboració amb el ceramista Joan Panisello i que ha estat creada especialment per la temàtica d’aquest any.
