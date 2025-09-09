Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dansa

El fang inspirarà una desena de creacions de microdansa a la Bisbal

La 5a edició del festival itinerant 15 m2 tindrà diverses activitats complementàries amb tallers, animacions i una taula rodona amb dones referents del sector artístic i industrial

Una peça de microdansa de l'edició 2023 del Festival 15m2.

Una peça de microdansa de l'edició 2023 del Festival 15m2. / Sergi Panizo/Festival 15m2

Ariadna Sala

Ariadna Sala

La Bisbal d'Empordà

El festival de microdansa itinerant 15m2 arriba aquest any a la Bisbal d’Empordà amb una desena de creacions que tindran lloc en diversos espais del municipi. Els dies 19 i el 20 de setembre tindran lloc les mostres de microdansa dels artistes l’Émerveillée, Natalia J Gallardo i Bárbara Sela; Natsuki, María Ganzaráin Pina i Vlad Ion, entre altres. Es faran en diversos escenaris situats al Terracotta Museu, Castell Palau de la Bisbal, Vacamorta i les fàbriques Gres Girona i Sirvent.

El programa arrencarà aquest dissabte, amb un una bateria d’activitats que es faran durant tota la setmana, com un taller de ceràmica amb Martina Rogers, una visita a la fàbrica Argiles Bisbal S.L. amb Quim Font, un tast de vins, l’espectacle Ruge de Cecília Colacrai i una Jornada dedicada a les dones de la ceràmica de la Bisbal que inclourà una taula rodona amb sis dones del sector artístic, artesanal i industrial. Concretament, hi haurà Xènia Agustí, Dolors Ros, Neus Ferrés, Antònia Roig, Anna Ballesté i Madola. També hi haurà un lliurament de premis remunerats que reconeixeran la «feina, l’esforç i la confiança dels creadors en els projectes presentats». El festival els ha dividit en quatre categories: premi Interpretació, per valorar la creació escènica de petit format com un producte complet i de qualitat; premi Creació Escenogràfica, per fomentar l’ús d’escenografia en propostes de moviment; premi Arrel i Memòria, per reconèixer la bellesa de l’experiència, la pròpia i la col·lectiva; i premi Públic, per buscar la complicitat i la implicació del públic assistent en les propostes que hagin agradat més.

Una peça de microdansa de l'edició de l'any passat del Festival 15m2.

Una peça de microdansa de l'edició de l'any passat del Festival 15m2. / Sergi Panizo/Festival 15m2

La particularitat d’aquesta mostra és que cada any proposa als creadors peces de curta durada, entre 15 i 20 minuts que s’inspirin en la temàtica del festival, que enguany gira al voltant de la ceràmica i de l’argila a través del verb enfangar. D’aquesta manera s’inspira en l’obra de l’artista bisbalenc Pere Noguera i en tota la tradició artesana i la indústria local. Les creacions es fan dins un espai de 15 m2 que dona nom al festival.

Vlad Ion, iniciat al breaking de forma autodidacta a Bilbao i format en dansa contemporània a Barcelona, és un dels artistes que el dissabte 20 portarà la seva creació. L’ha titulat Me lo hice yo mismo i la representarà a la Fàbrica Gres Girona-Ceràmica Ferrés, amb dues funcions de dansa contemporània amb influències de la dansa urbana i el teatre físic. L’objectiu de la peça és reflexionar sobre quines parts de nosaltres mateixes triem mostrar i quines s’amaguen per trobar l’acceptació.

D’altra banda, el ballarí, coreògraf i director artístic Roberto Olivan, també serà al festival com a artista convidat amb una peça de dansa que presentarà en col·laboració amb el ceramista Joan Panisello i que ha estat creada especialment per la temàtica d’aquest any.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents