Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Gala Catalunya Aixeca el Teló entrega el Premi d'Honor a Bitò, Salvador Sunyer i Josep Domènech

El món del teatre enceta la temporada amb un acte al Liceu sota el lema 'On tot és possible'

Un moment de la gala Catalunya Aixeca el Teló al Gran Teatre del Liceu

Un moment de la gala Catalunya Aixeca el Teló al Gran Teatre del Liceu / ergi Panizo / Txus Garcia

ACN

ACN

Barcelona

El món del teatre català s'ha reunit aquest dilluns al Gran Teatre del Liceu per donar la benvinguda a la nova temporada en el marc de la XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló. El sector encara el nou exercici amb optimisme després que en el 2024-2025 s'hagi superat la xifra de 3,1 milions d'espectadors, un 4% que en l'anterior, i s'hagi assolit una recaptació rècord de 94,1 milions d'euros, un 2% més. Organitzada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) i Teatres Públics de Barcelona, la gala tenia per lema 'On tot és possible', i a més de donar el tret de sortida a la nova temporada, també ha servit per donar el Premi d'Honor 2025 a Bitò, Salvador Sunyer i Josep Domènech. La gala ha aplegat més de dos-cents artistes.

L'esdeveniment ha reivindicat el teatre "com un espai viu, de creació, on tot és possible. Un lloc on el teatre dialoga amb la música, el circ, la poesia visual i les emocions", ha explicat el director de la gala, Joan Arqué. "Un espectacle que aposta per la plasticitat, la sorpresa, allò popular i també per una mirada crítica, on cada artista aporta la seva pròpia identitat i on l'art serveix com a eina de trobada, llibertat i resistència", ha afegit.

Així, la vetllada ha reunit noms destacats del món del teatre en un espectacle ple de música, humor, circ, poesia i reivindicació que ha presentat Jordi Oriol. Alguns dels artistes que hi han participat són la cantant Magalí Sare o el grup Comediants, així com l'acròbata Juan Carlos Panduro o la cantant Elena Gadel.

Un dels moments més emotius de la nit ha estat l'entrega de la Menció Honorífica Premi Catalunya de Teatre 2025 a la productora Bitò (Josep Domènech i Salvador Sunyer). El reconeixement premia l'aposta per la descentralització de les arts escèniques, la creació de vincles internacionals i la trajectòria com a motor de la cartellera teatral catalana.

Pel que fa a la representació institucional, la gala ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, o de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, entre d'altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents