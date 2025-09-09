Arts escèniques
"Gola" d'Oriol Pla i Quimi Portet a la programació cultural de tardor de Banyoles
El Teatre Municipal portarà la reestrena de la comèdia «Els Malentesos»de Cor de Teatre per celebrar els 30 anys de l’equipament
Gola amb Oriol Pla, Quimi Portet, Iaia de Mambo Project, Cor de Teatre o el debut musical d'Oriol Marès & Talal Fayad Quartet són alguns dels noms destacats de la programació cultural de tardor a Banyoles. El municipi va presentar ahir la temporada teatral, musical i també les activitats de la biblioteca, museus i de les festes tradicionals.
En l’àmbit de l’escena, la Factoria d’Arts Escèniques acollirà espectacles com La veritat sobre la llum, dirigida per Ferran Utzet. La peça parla sobre l’origen de la vida i el misteri de la creació, amb quatre llevadores que endinsen el públic en un univers màgic que combina ciència, humor i espiritualitat. També arribarà Gola d’Oriol Pla i Pau Matas, un binomi que torna després de l’èxit de Travy. En aquesta ocasió, la peça barreja dansa, circ, pallasso, bufó i performance. El Teatre Municipal també serà l’escenari de l'obra El muntaplats de Salvador Duran, i dins el marc del Festival Temporada Alta arribarà el monòlegTeoria King Kong basat en el llibre de Virgine Despentes, considerat un dels grans textos del feminisme i de la teoria de gènere. A més, coincidint amb el 30è aniversari del Teatre, es reestrenarà a l’octubre la comèdia musical Els Malentesos de la companyia banyolina Cor de Teatre Pel desembre la companyia també portarà les peces Scrooge i Els Pastorets de Banyoles.
Pel que fa a la música, destaca el concert de Quimi Portet, que portarà el seu World Tour 2025 a l’Auditori de l’Ateneu. L’Auditori de l’Ateneu acollirà la presentació de l’àlbum debut de la formació Oriol Marès & Talal Fayad Quartet, que fusiona música àrab, llatina i jazz. Les Joventuts Musicals de Banyoles presentaran el Clàssic Vermut amb Trio Defilló al Claustre del Monestir, i Kiki Morente oferirà un recital acompanyat de la guitarra flamenca de Carlos de Jacoba dins el festival FlamenGi.
La programació de cinema també continuarà a l’Auditori de l’Ateneu, amb les propostes del documental del mes i del Cicle Gaudí. Pel que fa als museus, el Darder estrenarà l’exposició Emergència Climàtica. Un repte social inevitable i la conferència L’art i l’exili de Bénédicte Savoy.
