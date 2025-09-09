La història il·lustrada de l’autora de «La Marieta de l’ull viu», Càndida Pérez
La gironina Laura Reixach posa en valor en una novel·la gràfica la vida i obra de la compositora olotina, «mare del cuplet català» que va cantar per tot Europa i Sud-amèrica
Lluc Perich i Pérez
«Baixant de la Font del Gat, una noia, una noia...». Poques tonades formen tanta part de l’imaginari català com La Marieta de l’ull viu, i poques persones, també, la relacionarien de seguida amb la seva compositora, l’olotina Càndida Pérez i Martínez (1893-1989), destacadíssima cupletista els anys 20 del segle passat. Ara, la gironina Laura Reixach reivindica la figura de Càndida: La mare del cuplet català (Llibres del Segle) en una novel·la il·lustrada que repassa la seva vida i parteix, justament, de l’autora d’una cançó que «tan popular com és, mai no havia pensat que, evidentment, algú l’havia escrit», comença el llibre recreant Josep Maria Espinàs fent una columna per l’Avui.
Reixach és una il·lustradora reconeguda que el 2024 va guanyar el Llamps i Tintes de la Diputació de Girona amb la novel·la gràfica La cuirassa, sobre el perquè del pseudònim de Caterina Albert (Víctor Català). Ara proposa, també en llapis, sense color, la història d’una altra dona cabdal de la cultura catalana, però en aquest cas molt menys celebrada. L’autora mateixa no la coneixia, «però va ser investigar una mica i trobar una persona molt interessant i que va ser una dona pionera», assegura.
Càndida Pérez, a més, va triomfar cantant per tota Europa i Sud-amèrica en català, la seva llengua, i castellà, musicant en cuplet cançons com Les Caramelles (que la catapulta a la fama), El noi de la mare o La Marieta de l’ull viu. D’aquesta última, apunta Reixach, fins i tot va fer-se’n una pel·lícula.
L’autora inclou retalls de premsa de l’època i diverses entrevistes dins el seu llibre per a entrellaçar el relat biogràfic amb la valoració de la vida i obra de la protagonista, provinent d’un estrat social (era filla d’un carabiner de Terol destinat, primer, a Camprodon i, després, a Olot) poc lligat a l’espectacle. Sobre les figures que apareixen a la versió final, replica, «n’hi havia moltes més, són només la punta de l’iceberg!».
Triple reivindicació
Es tracta d’una «biografia ficcionada» que a més fa una triple reivindicació. En primer lloc, és clar, la de la mateixa Pérez (hi ha agraïments a la Plataforma per la Reivindicació de la Personalitat de la compositora). Seguidament, es destaca el cuplet, «perquè va ser el primer gènere musical de masses en català», tal com apunta la cantant i compositora Rocío Romero al llibre. I, encara, es ressalta l’exuberància del Paral·lel de Barcelona, que coincidint amb els anys de la Gran Guerra va convertir-se en «el carrer de tot Europa on hi havia més teatre musical i entreteniment de tota mena», afirma Reixach.
Càndida: La mare del cuplet català posa l’olotina en aquest context i se centra sobretot en els anys de més plenitud de la seva carrera, des de l’ascens meteòric arribant a Barcelona després d’impressionar al Teatre Ideal Park d’Olot fins a la gira sud-americana que fa a finals dels anys vint, ja convertida en «estrella internacional», abans que els anys trenta una pneumònia li malmeti la veu i s’allunyi del cant. Enmig, els cuplets de Pérez havien causat furor als escenaris de París, Roma, o Madrid en la gira europea que li va organitzar la productora nord-americana Paramount.
Un final rodó
El final més obvi per a la novel·la gràfica seria tancar la història de la Càndida amb la seva mort, a Olot el 1989, ja vídua del segon marit, un brasiler amb qui, ja grans, van tornar a Catalunya. El primer casament fou amb l’italià que se la va endur d’Olot cap al món i amb qui fundaria una acadèmia a Barcelona. Però Reixach tanca l’obra recordant «La nit del cuplet català» que va tenir lloc a El Molino el 1971, una «vetllada memorable» en què Núria Feliu va impressionar el públic, tot i que no tant la Càndida il·lustrada.
Aquest desenllaç és una manera «d’utilitzar la vida de la Càndida per a donar a conèixer el Paral·lel i una època daurada com a lloc d’entreteniment», s’explica Reixach, però sobretot és una manera de «reivindicar aquestes persones, gairebé totes dones, que han intentat i intenten actualment rescatar el cuplet com un gènere de plena vigència».
Avui dia, Rocío Romero i Elisa Planagumà, o també Glòria Ribera; fa més anys, noms com la Feliu, Guillermina Motta o Mary Santpere; i als inicis, assumint la composició quan «el paper de la dona era sortir a l’escenari i mostrar els seus encants» (declaracions de Rocío Romero dins l’obra), un nom que cal seguir divulgant: Càndida Pérez i Martínez.
