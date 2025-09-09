L'Escolania de Montserrat, Valeria Castro i Krimmel amb el «Winterreise», a l'Auditori de Girona
També s'afegeixen a la programació els concerts de Clara Peya, Irene Reig i El Pony Menut
L'Escolania de Montserrat, Valeria Castro i el Winterreise de Schubert interpretat per Konstantin Krimmel s'afegeixen a la programació de l'Auditori de Girona. La sala gironina, que enguany celebra el seu vintè aniversari, suma vuit nous recitals a la cinquantena que va anunciar al juny, amb noms destacats com ara Clara Peya o El Pony Pisador.
L'Escolania de Montserrat actuarà el divendres 7 de novembre a la catedral de Girona, en una proposta coorganitzada amb el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) i en el marc del Membership Weekend de l’European Choral Association.
El divendres 5 de desembre serà el torn de la cantant Pastora Soler, que celebra tres dècades de trajectòria amb l’espectacle Rosas y espinas - 30 años, que presentarà a la Sala Montsalvatge, en primícia a les comarques gironines.
Després de la seva gira internacional i reconeixements com les nominacions als Latin Grammy i als premis Goya, Valeria Castro tornarà a actuar a la Sala Montsalvatge el divendres 13 de febrer, en un concert dins del NEU! Festival, per presentar El cuerpo después de todo, el seu segon àlbum.
En el marc del cicle Descoberta de l'Auditori de Girona, la compositora i saxofonista Irene Reig pujarà a l’escenari Montsalvatge el diumenge 1 de març amb el seu nou projecte a quartet.
El diumenge 29 de març, El Pony Pisador presentarà a la Sala Montsalvatge l’espectacle d’El Pony Menut, pensat per al públic familiar, mentre que la compositora i pianista Clara Peya durà el seu nou projecte a la Sala Montsalvatge el dissabte 16 de maig.
Finalment, en l’àmbit de la clàssica, l’Auditori de Girona incorpora dues proposte, una d’àmbit internacional i una de proximitat. En primer lloc, el diumenge 7 de juny, al claustre del Monestir de Sant Daniel, hi haurà el concert Schubert: Winterreise, a càrrec del baríton alemany Konstantin Krimmel. En segon lloc, el diumenge 26 de juliol, a la Sala Montsalvatge, hi actuarà la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, que interpretarà la monumental Segona Simfonia de Mahler.
L'Auditori arrencarà la setmana vinent amb un doblet de Patti Smith la celebració del seu vintè aniversari. A més d'aquests dos concerts inaugurals de la temporada, organitzats amb la col·laboració de Temporada Alta, brillen en la programació els noms de Lise Davidsen, Nadine Sierra o Sara Blanch. De setembre a juliol, la programació compta també amb artistes com El Petit de Cal Eril, Chucho Valdés, Fanfare Circocalia o Mayte Martín. Coincidint amb els vint anys de l'Auditori, a més, hi ha previst un programa especial al maig, encara per anunciar, i un cicle amb quatre espectacles d'arts escèniques i visuals que jugarà amb l'arquitectura de l'edifici.
