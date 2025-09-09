Més de 60 músics participaran al setè cicle d’art sonor El Generador
La cita s’estendrà de setembre a febrer, entre Vidreres i Girona, amb concerts-xerrada o un taller per convertir peluixos en instruments
Més de seixanta músics participaran en la setena edició d’El Generador, el cicle dedicat a l’experimentació sonora de les comarques gironines. De setembre a febrer, amb la complicitat d’entitats com l’Auditori de Girona, l’associació Soroll, el cinema Truffaut o La Marfà, la iniciativa impulsada per l’associació cultural Ameba ha programat sis sessions de concerts-xerrada, una conferència, projeccions de cinema documental, un taller amb concert i una experiència immersiva repartits entre Vidreres i diferents espais de la ciutat de Girona.
Pel que fa als concerts-xerrada, els protagonitzaran la valenciana Polifeme, amb un treball sonor basat en l’electromagnetisme dels aparells mèdics; Francisco López, un dels artistes sonors espanyols amb més projecció internacional o Polar Bear In Hell, amb els seus propis generadors de soroll analògic controlats per la llum.
També formaran part de la nova edició d’El Generador Terrabastall i Hope4Grace, artistes seleccionats al projecte de residències creuades Ganta 8; la Morphosis Ensemble juntament amb Neopercusión i el pianista Jean-Pierre Dupuy, reinterpretant l’obra de John Cage a l’Auditori de Girona amb l’espectacle Cage Reload; i un elenc de quinze músics de l’escena experimental catalana de la mà d’Usted es un colectivo acompanyats per una quinzena d’alumnes del Conservatori de Girona amb la peça In C de Terry Riley.
Pel que fa a les activitats paral·leles, destaca el taller en què Martí Guillem proposarà transformar peluixos en instruments electrònics o la celebració dels quaranta anys de Whitehouse a Barcelona. Així mateix, també hi ha prevista una conferència de la doctora Carmen Pardo Salgado sobre la figura de John Cage o l’actuació del projecte Sang Sang Sang en col·laboració amb el festival Acocollona’t a la sala La Planeta, amb il·lustracions en temps real i paisatges sonors dissonants inspirats en la pel·lícula El dia de la bestia.
