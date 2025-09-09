La Simfònica de Cobla i Corda homenatja el mar amb el nou espectacle 'Mare mundi'
Beth, Samantha o el grup d'havaneres Arjau interpretaran peces d'un repertori que inclou cançons de Mar i Cel o Boney M
El nou espectacle de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) homenatja el mar i fa una crida a "cuidar el planeta" i a la sostenibilitat. 'Mare mundi' portarà als escenaris una cinquantena de temes d'una tria inicial de 200 i que tots tenen a veure amb el mar i l'aigua. L'himne dels pirates de Mar i Cel, 'My heart will go on' de Celine Dion o la mítica 'By the rivers of Babylon' de Boney M, són alguns dels temes que es podran sentir en els diferents concerts que es faran i que comptaran amb artistes com Beth, que hi col·labora des de 2013 o Samantha i el grup d'havaneres Arjau que debuten en un espectacle que es presentarà a finals de novembre a l'Auditori de Girona, amb tres concerts a la Sala Montsalvatge.
